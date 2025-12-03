Así es el vino de 1728 que ha catado Antonio Banderas: "Una experiencia única"

Daniel Brito 03 DIC 2025 - 10:40h.

Tío Pancho Romano 1728 no es un vino cualquiera, sino que es el más antiguo documentado en González Byas, con un tono de color casi negro y una textura espesa

El único tinto Ribera del Duero entre los mejores vinos del mundo: "Elegante y fluido"

Antonio Banderas ha vivido unos días llenos de gastronomía en las últimas semanas. Primero fue el gran anfitrión de la gala de la Guía Michelin España & Andorra 2026 celebrada en Málaga, donde el actor puso en valor la relación que existe entre la gastronomía y la interpretación, y ahora ha visitado las bodegas Tío Pepe de Jerez, donde ha podido vivir una experiencia única al alcance de muy pocos con la oportunidad de catar un vino del siglo XVIII.

"Acabo de beber un vino de 1728", ha explicado en sus redes sociales el actor sobre el Jerez que ha tenido la oportunidad de beber, con casi 300 años de historia. Para él ha sido “una experiencia única vivida aquí en Jerez, en las Bodegas Tío Pepe. Siento que saboreo parte de la historia de Andalucía, de la historia de España. Qué importante es el valor de las cosas bien hechas, de la paciencia, de la sabiduría, de la elegancia, del orgullo de una tierra que sabe leer la vida y los placeres de vivirla de verdad”.

Además de la cata de ese vino con un alto valor histórico, con su visita a bodegas Tío Pepe el actor ha dejado su huella al dejar firmada una de sus botas. “Quizá las Andalucía soñada se esconde en la flor de una bota de tío Pepe”, les ha dedicado.

Así es Tío Pancho Romano, un vino de 1728

Banderas ha publicado un vídeo en el que se le ve catar una copa de ese vino con tres siglos de antigüedad y que ha generado miles de reacciones, aunque vista la del actor parece que le da un gran aprobado al vino, que no es otro que un Tio Pancho Romano de 1728.

Este vino de 1728 es el más antiguo documentado en González Byass y pertenece a la Denominación de Origen Jerez y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda que fue elaborado con dos variedades de uva, la palomino y la Pedro Ximénez, consiguiendo así un sherry que está al alcance de muy pocos paladares.

Tal y como se puede ver en el vídeo de Antonio Banderas, este vino que se presenta en una botella oscura también es muy negruzco, se podría decir que casi negro, bastante espeso y, quien ha podido probarlo, destaca su equilibrio y su suavidad.

Para la protección del Tio Pancho Romano 1728, el vino se encuentra en un espacio totalmente protegido de la luz y del calor, al que solo se puede acceder con cita previa y junto a un reducido grupo de profesionales para poder salvaguardar la colección de vinos especiales, antiguos y de gran valor, como este, que conservan en ese espacio histórico.