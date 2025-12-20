La mejor bodega del año está en Extremadura

Daniel Brito 20 DIC 2025 - 13:00h.

Cada edición de HABLA lleva un número en su botella y la bodega no está adscrita a ninguna Denominación de Origen

La Liga de los 100 puntos: los 10 vinos españoles que han logrado la excelencia en la Guía Vinos Gourmet

Compartir







Ahora que llegan las festividades de Navidad prácticamente la totalidad de las mesas se van a vestir con más de una botella de vino, en muchas con opciones para el que lo prefiere blanco y para el que se decanta por el tinto. Pero si eres el encargado de llevar el vino a la cena y no sabes muy bien por cuál decantarte, puedes elegir uno de la Bodega HABLA, elegida la Mejor Bodega del Año por los usuarios de la Guía Vinos Gourmets 2026.

“Este galardón tiene un valor muy especial para nosotros, porque procede directamente de las votaciones de los propios consumidores, amantes del vino, que confían en nuestros productos y valoran nuestro compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad”, han explicado desde la bodega valorando el reconocimiento que supone a la calidad de los vinos que producen en sus instalaciones con el objetivo de que sean “únicos, capaces de emocionar y de reflejar la esencia de un terruño singular y muy exigente”.

PUEDE INTERESARTE Los tres Riojas que están entre los mejores vinos del mundo

La Guía Vinos Gourmets es una de las publicaciones más importantes del mundo del vino en España, que en cada uno de sus lanzamientos subraya algunas de las propuestas vinícolas más importantes del país, además de reconocimientos dados por sus propios usuarios, amantes de los vinos.

PUEDE INTERESARTE El mejor vino tinto de España cuesta menos de 15 euros

Así es la bodega HABLA

Esta bodega se encuentra en tierras extremeñas, concretamente en Trujillo, Cáceres. Su nombre, HABLA, viene de la leyenda que cuenta que el escultor Miguel Ángel consideraba a Moisés su creación perfecta, así que al terminar la escultura la golpeó al grito de “¡HABLA!”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así nace HABLA, del arte, el mismo que intentan plasmar en cada una de sus botellas para encarnar “los valores de la excelencia, la belleza, el refinamiento y, ante todo, la creencia vehemente en su visión propia, sin dejarse influenciar por modas pasajeras o por las corrientes del momento”, lo que ha hecho que no esté adscrita a ninguna Denominación de Origen.

Sus viñedos se encuentran sobre un terreno pizarroso y poco fértil que nunca ha tenido tradición vitivinícola, aunque consideran que con un gran potencial para la producción de grandes vinos. En total cuentan con 200 viñedos divididos en 42 parcelas para prestar atención a las necesidades de cada una de las variedades de uva.

Además, el entorno es clave en su producción, con vides rodeadas de aves migratorias o otras especies autóctonas de la zona que conviven con caballos de pura raza y ganadería de vacuno.

Sus vinos

En cuanto a lo importante, sus vinos, cada uno está concebido como una edición limitada que procede de una vendimia y selección manual que se combina con el uso de la mejor tecnología.

Según la bodega, “no hay dos HABLA idénticos, cada edición tiene su propio número y un diseño diferente. La silueta de cada botella busca adecuarse a la personalidad y carácter del producto que contiene y a la variedad de la que procede” para buscar la interacción con el consumidor.

Cada uno de ellos van con un número, que “constituyen el buque insignia de la bodega por su exclusividad y carácter único, la expresión más sincera de las características de nuestro terruño. Hay añadas en que la excelencia supera a la perfección y nuestro terruño nos obsequia sensaciones excepcionales”.

Además de HABLA Números, también cuenta con su vino prèt-à-porter (Habla del Silencio), el más joven (Habla la Tierra), los blancos, Habla de Ti, Habla duende o Habla de Mar, cuya fermentación se hace bajo el mar.