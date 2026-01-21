El vino más vendido en Noruega es de Calatayud

Daniel Brito 21 ENE 2026 - 13:30h.

El vino más vendido en Noruega es Marqués de Nombrevilla, un tinto elaborado con uva garnacha que pertenece a la Denominación de Origen de Calatayud

El vino español elegido como el mejor del mundo en calidad-precio, según Wine Spectator

Que los vinos españoles son reconocidos en todo el mundo no es ninguna novedad, ya que con el paso de los años nuestros caldos han conseguido hacerse un nombre fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, hay hitos que no dejan de sorprender, como el vino español, en concreto aragonés, que lleva años triunfando en Noruega hasta el punto de convertirse en el vino del mundo más vendido en el país nórdico.

Se trata de Marqués de Nombrevilla, un tinto que pertenece a la cooperativa Bodegas San Alejandro y a la Denominación de Origen de Calatayud. “Desde nuestros inicios en este país hemos ido escalando puestos, superando en ventas a bodegas de renombre tanto españolas como de otros países hasta llegar a ser los 1”, explica la bodega en su página web.

La particularidad de que un vino producido en Calatayud sea el más vendido en Noruega parte de la base de que las ventas de bebidas alcohólicas en el país están muy reguladas, dependiendo directamente de la empresa estatal Vinmonopolet, tanto que la publicidad y la promoción de las bebidas con alcohol está prohibida, de ahí que sea raro que un vino extranjero y de una cooperativa logre ser el más vendido.

Viñedos de gran altitud

Según San Alejandro, Marqués de Nombrevilla es un vino que se produce con uvas autóctonas que proceden de un viñedo de gran altitud y uva garnacha, que afrontan “el duro clima de esta zona, con noches frías y largos días soleados”, lo que estresa a la viña, pero que son “unas condiciones únicas para la elaboración de vinos perfectos para los amantes de lo auténtico”.

En cuanto a sus características, destaca como un tinto joven y complejo en nariz que recuerda a frutos rojos con una mezcla de aromas especiados y canela. Ya en boca, es de sabor suave, con toques afrutados y paso ligero por el paladar que cuenta con un final “aterciopelado y persistente” que aconsejan maridar con carnes a la parrilla, guisos o carnes de cordero, cerdo o vaca.

En formato BIB

No obstante, una de sus principales características es su venta en formato BIB (Bag in Box), es decir, vino que en vez de en botella viene en cajas o bolsas y que, pese a que en apariencia puede que no lo parezca, tiene muchas ventajas.

Entre ellas está su conservación, ya que desde San Alejandro exponen que “el vino está protegido de la luz exterior y su sistema de grifo minimiza la entrada de oxígeno, haciendo que el vino se conserve en óptimas condiciones durante varias semanas después de haberse abierto”. Además, al ser más eficiente en producción también logra que suela ser un formato más barato y que también es más sencillo de transportar, guardar y con menos posibilidades de que se rompa.

Si se hace caso a sus notas de cata donde aconsejan maridarlo con barbacoas y carnes a la brasa, que suelen estar acompañados de quedadas familiares y entre amigos, su aprovechamiento es mayor porque se evita que se malgaste y también que se conserve más.