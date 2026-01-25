El mejor vino español del año, según la prensa experta

Daniel Brito 25 ENE 2026 - 10:00h.

Se trata de un Ribera del Duero que cuenta con una de sus grandes particularidades en su añada, lo que lo hace especial

El vino español elegido como el mejor del mundo en calidad-precio, según Wine Spectator

Cuando se trata de vinos, España tiene pocos rivales. Las denominaciones de origen y las diferentes variedades que se cultivan a lo largo de nuestra geografía hacen que los ojos de los grandes amantes del vino de todo el mundo estén atentos a los caldos que se producen en todo el territorio español. Pero también son muy valorados aquí dentro, tanto que los expertos y miembros de la Asociación Española de Periodistas y Escritos del Vino (AEPEV) han dado a conocer recientemente los ganadores de la XVIII Edición de los Premios AEPEV a los Mejores Vinos y Espirituosos de España, entre ellos el vino del año.

El galardonado ha surgido de una votación a doble vuelta en la que han participado la gran mayoría de sus asociados en una final donde se encontraban 143 vinos y vermús y 71 espirituosos. Andalucía, con doce vinos y espirituosos, se ha erigido en la Comunidad Autónoma más galardonada, a las que han acompañado Castilla y León y Comunidad Valenciana con seis; Galicia con cinco; Castilla-La Mancha con 4; Asturias, Cataluña y La Rioja con dos y Extremadura y Navarra, con una en cada caso.

El mejor vino español del año

No obstante, el gran vencedor tiene nombre propio: Pago de los Capellanes Crianza 2023, el elegido mejor vino del año. Este Ribera del Duero se trata de uno de los vinos más especiales de España, que alcanza los 93 puntos en la Guía Peñín.

“De una tierra exigente nace un vino que encarna con precisión la filosofía de la bodega: paisaje, energía y certeza. Hijo de lomas frías y suelos de arcilla y arena, expresa la madurez de la vid con una boca jugosa de frutas negras, viva y armoniosa. Equilibrio, elegancia, viveza, integridad y finura. Es el vino esencial”, expone Pago de los Capellanes sobre su vino, que en su web puede adquirirse, por ejemplo, un estuche de madera con tres botellas por 88’25 euros.

Este Crianza de 2023 se elabora a partir de una selección de sus viñedos en Pedrosa de Duero, La Horra y Gumiel del Mercado, que cuentan con una media de 35 años, y que se elabora a partir de una maceración en frío a lo largo de tres días, para luego proceder a una “fermentación alcohólica con levaduras autóctonas en acero inoxidable y control de temperatura, seguida de fermentación maloláctica espontánea”.

Una añada particular

Las peculiaridades de este vino parten de su añada, de un ciclo que dio comienzo con un invierno seco y cálido, un clima que se extendió durante la primavera, haciendo que la brotación se adelantase. “Una breve helada en abril y un mayo muy seco marcaron esta fase”, explican.

“A partir de junio llegaron el frescor y algunas lluvias que aliviaron el viñedo antes de un verano muy caluroso. Las tormentas de septiembre equilibraron el final del ciclo y dieron paso a una vendimia muy trabajada, de gran calidad”, que dio lugar a este magnífico vino.