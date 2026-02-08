Los dos vinos españoles que beber en 2026, según 'The New York Times'

Daniel Brito 08 FEB 2026 - 13:00h.

Uno de los grandes expertos en vino de 'The New York Times' aconseja tomar dos variedades de vino español durante el 2026

El vino español elegido como el mejor del mundo en calidad-precio, según Wine Spectator

Compartir







El vino español vive uno de sus mejores momentos. Desde siempre ha sido bien valorado tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, pero poco a poco ha conseguido subrayar aún más su nombre, tanto que incluso el crítico de vinos Eric Asimov que escribe en ‘The New York Times’ ha incluido dos tipos de vinos españoles en su lista de los 10 que todo amante del vino debe tomar en 2026. ¿Cuáles crees que son?

El experto en vinos expone que las tendencias van y vienen, pero que “hay vinos que entran y salen de la popularidad, pero los buenos merecen reconocimiento independiente de las tendencias”. Por eso mismo, Asimov ha seleccionado diez tipos de vino que para él “han sido descartados arbitrariamente o se han evaporado del recuerdo”.

PUEDE INTERESARTE El vino tinto español por menos de 7 euros y con 90 puntos en la Guía Peñín

De entre esas diez recomendaciones, da dos tipos de vinos españoles para él excelentes y de los que recomienda algunas botellas si te llaman la atención para que puedas probarlos, dando diferentes rangos de precios para todos los gustos y bolsillos. Y las dos variedades de vinos españoles que recomienda son el Ribera del Duero y el Jerez.

Los Ribera del Duero que recomienda

“He dicho que España es el país más emocionante del mundo para el vino porque muchos productores trabajan concienzudamente para revitalizar regiones moribundas y resucitar estilos antiguos”, empieza escribiendo Eric Asimov, que destaca de los Riberas del Duero a una serie de productores “que trabajan con tinto fino (tempranillo) y otras uvas, están demostrando lo deliciosos que pueden ser los vinos con un estilo más sobrio”.

PUEDE INTERESARTE El mejor vino español del año, según la prensa experta

Entre los vinos que aconseja el experto, está el Viña Almate de Alfredo Maestro, con un precio que suele rondar los 10 euros, “un tempranillo genérico del Duero, floral y equilibrado”. Otro de ellos es un Goyo García Viña Viejas, con un precio de unos 23 euros por botella que marida especialmente bien con carnes blancas y de caza y arroces. El tercer vino que aconseja catar es un Pícaro del Águilas Viñas Viejas, con un precio de unos 30 euros que ha envejecido entre 12 y 20 meses en barricas de roble francés.

Los Jerez que hay que probar

De los vinos de Jerez asegura que le encantan los secos “que envejecen en barricas” para los aperitivos o como maridaje con, por ejemplo, el jamón ibérico. “Estos vinos provienen de Andalucía, una región en plena expansión, llena de fascinantes redescubrimientos y vinos maravillosos. Aunque estos vinos sean los protagonistas, no olvidemos la belleza del buen fino y la manzanilla”, expone.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En cuanto a los vinos de esta variedad que recomienda, da el Manzanilla en Rama de Hidalgo, además del Fino Inocente de Valdespino, criado bajo flor, y también Fino Antique de Fernando de Castilla, un caldo más complejo y con mayor crianza, todos ellos por debajo de los 30 euros.