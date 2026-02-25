Daniel Brito 25 FEB 2026 - 17:00h.

El actor y Kylie Jenner disfrutaron de la cena de la gala de los BAFTA con un vino con nombre español que se puede comprar por apenas 20 euros la botella

El vino tinto español por menos de 7 euros y con 90 puntos en la Guía Peñín

Los premios BAFTA que otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión nos han dejado grandes momentos, aunque Timothée Chalamet, el gran favorito para ganar el Oscar a mejor actor por su interpretación en ‘Marty Supreme’, terminase yéndose de vacío. No obstante, las imágenes de la gala constatan que el actor se lo pasó en grande durante la velada, en la que estuvo acompañado una vez más de su pareja, Kylie Jenner.

La pareja ha sido una de las protagonistas en la temporada de premios y en esta ocasión, pese a que Chalamet no se llevase el premio, también nos han dejado más de una imagen, como la instantánea en la que aparecen ambos en la mesa brindado con un vino de nombre español, pero de origen chileno, y que se puede comprar en España.

La pequeña del clan Kardashian y Chalamet posaron ante la cámara cuando ella tenía una copa de vino en la mano y era evidente la botella junto a ellos en la mesa donde disfrutaron de la cena de la gala de los BAFTA. Un vino que suena a español por su nombre: Casillero del Diablo. No obstante, lo cierto es que de español solo tiene su nombre escrito en castellano, pues se trata de un vino originario de Chile y que es bastante asequible si quieres maridar con el mismo caldo que se sirvió en los BAFTA.

Así es el vino que tomaron Kylie Jenner y Timothée Chalamet

El vino del que disfrutaron fue un Casillero del Diablo Reserva Especial Cabernet Sauvignon que, tal y como señalan en la web de la bodega, es “proveniente del Valle del Maule, este Cabernet Sauvignon expresa notas de frutas rojas, acompañado de suaves toques tostados aportados por la guarda en barrica. En boca se muestra bien estructurado, con un marcado carácter y taninos firmes”.

Este Cabernet Sauvignon es envejecido en barricas de roble francés y americano de 8 a 10 meses y da como resultado un caldo con un color rojo intenso y brillante. En lo que se refiere a su aroma, destacan las notas de ciruelas negras y cerezas, además de un toque tostado que le ofrece el tiempo que permanecen en barricas.

Si hablamos de las sensaciones que este Casillero del Diablo despierta en boca, cuenta con una buena estructura, un carácter muy marcado y una gran presencia de taninos, además de que se perciben las notas a ciruela y guinda negra. Por ello, detallan que su maridaje ideal es con quesos maduros y carnes rojas asadas.

Este Reserva Especial, que nace de vides cultivadas al sur de Santiago de Chile en suelos ricos en arcilla roja y granito, puede adquirirse en diferentes puntos de venta de España. En algunas ventas en Internet se puede adquirir por 42 euros dos botellas de 75 centilitros, o lo que es lo mismo, 21 euros por botella, mientras que en otros una sola botella cuesta un poco más, alrededor de 23 euros si decides hacerte con este caldo.