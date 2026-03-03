El exclusivo vino español de más de 85 años para regalar en una ocasión especial

Daniel Brito 03 MAR 2026 - 08:30h.

Se trata de un vino que proviene de unas barricas donde el vino ha esto, como mínimo, 85 años y que se comercializa como una edición exclusiva y limitada

Hay vinos que requieren de tiempo. Muchos de los que tomamos tan solo llevan unos meses o pocos años en barrica envejeciendo, un proceso que les dota de sabor, de aroma, de personalidad. No obstante, existen grandes joyas que pasan años en barrica y que, como en esta ocasión, son fruto de la casualidad, aunque sea una casualidad bien llevada.

Así es como Bodegas De Alberto lanza su vino De Alberto VORR, al que definen como “memoria líquida”. Su origen no es del todo conocido, ya que se remonta, al menos, a 1941. Fue en ese año cuando Alberto Gutiérrez, junto a sus tres hijos, se hizo con la bodega del antiguo Monasterio de San Pablo de Serrada, donde ya había barricas en las que se almacenaba un vino dorado, que son el germen de los vinos dorados de Bodegas De Alberto.

De esta manera, la antigüedad del De Alberto VORR es de, como mínimo 85 años, aunque su origen real no se puede concretar del todo, pero es muy probable que el caldo tenga aún más solera.

Este vino surge de la Denominación de Origen Rueda que nace del tiempo “y se construye con paciencia, heredero de una forma de hacer cuya alma se forja a través de un sistema de solera que marca profundamente su identidad y lo convierte en un vino sin añada, siempre vivo, siempre en evolución”.

Su elaboración, según explican, es fruto de “un ritual casi olvidado”. La bodega expone que durante meses es “elaborado con uvas verdejo procedentes de viñedos viejos” y reposa en damajuanas, que son recipientes de vidrio que se exponen a la luz, siendo un proceso artesanal y lento en el que el caldo se transforma progresivamente, “ganando profundidad, complejidad y el color dorado tan característico”.

Después de este proceso el vino se establece en barricas que nunca llegan a vaciarse del todo y donde siempre permanece una parte del vino original para que se conserve la esencia. “Durante décadas estas soleras se refrescaron con pequeñas extracciones anuales, respetando el equilibrio natural del vino. En el caso de De Alberto VORR no se ha intervenido desde al menos el año 1999” para preservar su carácter.

La bodega lo destaca como un vino que “no entiende de prisas ni de modas”. Como resultado, este vino es envolvente, que en nariz evoca aromas a vainilla, frutos secos y pasas.

Con 100 puntos de Tim Atkin

Además, De Alberto VORR comienza su andadura con éxito, ya que el último informe ‘Tim Atkin Rueda Top 100 2026’, elaborado por el Master of Wine británico Tim Atkin y la experta Beth Willard, le ha otorgado los 100 puntos, la primera vez que esta Denominación de Origen recibe tal distinción, que destaca los mejores y más excelentes vinos de todo el mundo, y al que también se ha subrayado como el Mejor Vino Generoso del año.

La exclusividad de este vino es evidente no solo por su proceso de creación o la valoración que ya le ha hecho Tin Atkin, sino también por la oferta. De Albert VORR nace de una única bota de la que han surgido tan solo 945 botellas, con un precio de 145 euros cada una.