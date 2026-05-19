Jesús Rojas 19 MAY 2026 - 16:19h.

No hagas caso de las habladurías, se pueden encontrar un puñado de buenas opciones en el mercado que están al alcance de todos los bolsillos. ¡Sirvan como ejemplo estos 7 vinos blancos!

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Aunque se pueden (y se deben) disfrutar todo el año, los vinos blancos que te traemos más abajo son perfectos para dar la bienvenida a esas temperaturas primaverales que parece que -esta vez sí- han venido para quedarse. Así que aprovechemos mientras podamos -porque, quieras o no, el calor asfixiante llegará- de la mejor época del año para hacer planes gastro al aire libre.

Y qué mejor manera de exprimir al máximo una buena barbacoa con los amigos o un romántico picnic con tu pareja que brindando con una copa de vino blanco de calidad a buen precio. Pues eso es justo lo que hemos seleccionado para ti tras mucho debatir en la redacción: siete referencias que seducirán por igual a los amantes de los vinos afrutados, aquellos que siempre agradecen una mayor acidez y los que no conciben que no haya matices cítricos o florales. ¡Hemos pensado en todos vosotros!

Matsu La Moza

Ha sido la última en llegar a la familia Matsu. Se trata de un vino blanco elaborado principalmente con uva verdejo, procedente de viñedos situados en la zona de Toro y que viene a recuperar la tradición histórica de esta parte de Castilla y León. Si tuviéramos que definir La Moza con tres palabras serían juventud, frescura y carácter. Es lo que encontramos, además de un perfil muy aromático, en esta especie de homenaje -esta bodega ya lo hizo con La Jefa- a la malvasía castellana, que fue durante décadas la principal variedad blanca de la zona. Se elabora a partir de dos añadas diferentes, una decisión con la que buscan sumar complejidad. El 85% de verdejo fermenta en depósitos de hormigón y permanece tres meses sobre sus lías, mientras que el 15% restante corresponde a viñedos viejos malvasía castellana y otras variedades blancas minoritarias que tienen una crianza de 14 meses en grandes barricas de roble francés de 600 litros, que es lo que le da estructura y profundidad.

Precio: 9 euros.

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Montecillo Fermentado en Barrica

Si buscas un blanco de Rioja singular, este Montecillo Fermentado en Barrica 2024 es una opción a tener muy en cuenta. Y no lo decimos solo por su atractivo precio, sino porque cuenta con una cuidada elaboración en la que han participado las variedades viura, tempranillo blanco y sauvignon blanc, aportando cada una sus matices y particularidades. Esto unido a los aromas de fruta fresca y las notas de flor blanca que se perciben desde el primer sorbo, nos da cierta complejidad, profundidad y buena estructura. Lo elabora Bodegas Montecillo, propiedad del grupo Osborne desde 1973 y el hecho de que el vino haya estado seis meses en contacto con sus lías le confiere una cremosidad y un volumen dignos de una notable producción.

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Precio: 9 euros.

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Santiago Ruiz Loureiro

Deseamos que estés a tiempo de hacerte con esta edición limitada elaborada con Loureiro, una de las uvas autóctonas más delicadas de O Rosal. Este nuevo vino de esta emblemática bodega, que es el primero de la colección 'Jardín de Variedades', nace para descubrir al consumidor la expresión más pura del terroir del municipio pontevedrés. Loureiro 2025 revela el carácter más floral de Santiago Ruiz, desplegando su esencia a base de frescura vibrante, sutiles aromas florales y una elegancia natural que conmueve. Gran trabajo nuevamente el del enólogo Chema Ureta, responsable de interpretar la expresión de las variedades autóctonas, buscando siempre ese equilibrio entre frescura, emoción y autenticidad. El resultado es un vino de gran brillo, tremendamente aromático, elegante y delicado, con aromas de gardenia o azahar y un ligero toque balsámico de laurel. Si llegas a tiempo, hazte con más de una botella.

Precio: 20 euros.

Mar de Frades Albariño

Pocas presentaciones necesita está ya icónica botella azul. Considerado el símbolo universal del auténtico carácter albariño, Mar de Frades expresa con este vino la frescura, la libertad y el sabor intenso de su origen en las Rías Baixas. Esta referencia nace de viñas seleccionadas mayoritariamente en el Val do Salnés, tanto propias como de viticultores independientes, y es fruto de una viticultura respetuosa con las condiciones del entorno y con la cultura vitícola de la zona. En él encontramos todas las virtudes de ese terroir: desde los suelos al clima, pasando por el entorno natural y esa personalidad bodeguera que es única en el mundo. Aunque es el compañero ideal de la gastronomía con querencia por los productos del mar, también lo puedes disfrutar a solas cuando busques una experiencia refrescante y aromática con ese elegante recuerdo salino que lo convierte en un vino siempre reconocible y sorprendente.

Precio: 18 euros.

El Vínculo Alejairén Crianza

Desde su nacimiento, la bodega manchega El Vínculo (Familia Fernández Rivera), ubicada en Campo de Criptana, no ha cejado en su empeño de apostar por el potencial de la Airén (uva autóctona de la zona). Alejairén Crianza 2023 es perfecto para aquellos que aún no se han permitido descubrir la identidad de una variedad, en ocasiones infravalorada, pero ahora reivindicada y ensalzada por una de las sagas vinícolas más prestigiosas del país. Este crianza elaborado a partir de uvas procedentes de viñas viejas de más de 90 años se caracteriza por su fermentación espontánea en barrica y acero inoxidable. Seguidamente, envejece durante 14 meses en roble francés, terminándose de afinar en botella. Se trata de una opción enormemente versátil, ya que es ideal para acompañar ibéricos o foie, pero también todo tipo de pescados, arroces o pastas. Y lo mejor de todo es que evoluciona muy bien con el paso del tiempo.

Precio: 15 euros.

La Trucha Arcoíris

Dentro de la nueva gama de Pradorey ('Animales Salvajes') nos topamos con un vino inspirado en el entorno del río Duero que flanquea las fincas de esta bodega burgalesa. Y, como la propia trucha, tenemos un blanco que nada a contracorriente. Ahora hablamos de una propuesta fresca e informal que ha sido concebida para el disfrute sin reglas. Ya sabes, desde un tardeo improvisado a un aperitivo con los amigos, pasando por ese regalo diferente que sabes que esa persona va a saber apreciar. La Trucha Arcoíris es un 100% viognier que proviene de un viñedo experimental de variedades blancas que plantaron hace años para observar cómo respondían al entorno. Y el resultado es un vino que va por libre pero que derrocha personalidad, fuerza y, sobre todo, un carácter tan salvaje como honesto.

Precio: 20 euros.

Victoria & Frontaura Verdejo

A la bodega vallisoletana aún no le hemos agradecido lo suficiente este vino blanco exquisito, fiel reflejo de la uva Verdejo más aferrada a sus raíces en la D.O. Rueda. Y es que aún son muchos los que ignoran que Frontaura & Victoria Verdejo es un vino que destila sabor, frescura y estilo en cada sorbo. Elaborado exclusivamente con uvas verdejo 100% procedentes de viñedos situados en la zona de La Seca, enclave privilegiado donde los haya, destaca visualmente por su color amarillo intenso y brillante. Pero conquista por ese sabor tan delicioso y asombrosamente complejo, fruto de una cuidadosa fermentación a temperatura controlada y de los ocho meses de crianza que se ha pasado en barricas nuevas de roble francés Allier. Su frescura, equilibrio y carácter aromático lo convierten en un aliado perfecto para todo tipo de platos: mariscos, pescados, arroces marineros, quesos suaves y frescos, pastas ligeras, ahumados, jamón ibérico, salteados de verduras, ensaladas frescas, revueltos de temporada…

Precio: 18 euros.