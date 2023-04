'Bello Sisters' y Aidan Bryant pasan a la gran final de 'Got Talent: All Stars'

'Got Talent: All Stars' ha vuelto a emocionarnos con una gala llena de talento. Solo dos de los participantes pasarían directos a la gran final gracias a los 'Pases de oro' de Leo Harlem, que se sumó como invitado a la mesa del jurado, y de Edurne, que le tocaba escoger como representante del jurado veterano entre los tres concursantes más votados por el público. Después de una gala apasionante, ¡'Bella Sisters' y Aidan Bryant han pasado a la final!

A pesar de eso, Risto Mejide comentó que no le había impresionado tanto, causando un auténtico revuelo en 'Got Talent: All Stars' y haciendo que Leo Harlem otorgase su 'Pase de oro' como respuesta. Lo que nadie imaginó es que todo se había tratado de una estrategia de psicología inversa de Risto para que las tres acróbatas pasasen a la final.