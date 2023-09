El jurado de 'Got Talent', horrorizado con la peligrosa actuación de Auzzy Blood: ''Si hay alguien aprensivo, puede salir de la sala''

Auzzy Blood llega hasta el teatro de ‘Got Talent’ para ‘’levar al límite las capacidades del cuerpo humano’’

El concursante ha elegido a Edurne para que le acompañe en el escenario

Ha realizado una peligrosa técnica que ha dejado a todos boquiabiertos

Auzzy Blood pertenece al Circo de los Horrores de las Vegas, Nevada. Llega hasta el teatro de ‘Got Talent’ para ‘’levar al límite las capacidades del cuerpo humano’’ y hace una advertencia a los espectadores: ‘’Os voy a hacer sentir muchas sensaciones muy desagradables’’.

Antes de que Ozzy subiese al escenario, Santi Millán ha querido advertir a los más sensibles: ‘’Lo que va a hacer es muy delicado, muy peligroso. Si hay alguien aprensivo puede salir de la sala y cuando acabe el número volver a entrar’’.

Nuestro concursante se considera uno entre 250 millones porque cree que ‘’los que no arriesgan, no ganan’’ y se muestra sincero a la hora de contar lo que van a ver los espectadores: ‘’Lo que estáis a punto de ver puede provocar náuseas, paro los que sois delicados, os sugiero que no miréis’’.

‘’Esta noche, todo puede salir mal en el escenario. Puedo acabar con mi vida o terminar en una ambulancia camino al hospital… ¡Nadie lo sabe!’’, comienza explicando Auzzy Blood en ‘Got Talent’.

Auzzy, con una extravagante imagen y preparado con herramientas y espadas entre otras cosas, ha pisado el escenario del teatro para llevar a cabo un número imposible y difícil de ver para algunos.

Edurne ha sido la elegida del jurado para subir al escenario y ella se ha lanzado al reto para ser parte de algo nunca visto en ‘Got Talent’. El jurado no ha podido evitar apartar la mirada en cuanto han sido testigos de cómo Auzzy la levantaba del suelo con la ayuda de ganchos en sus ojos.

El jurado valora la peligrosa actuación de Auzzy Blood

Nada más acabar la actuación, tanto el público como el jurado se han puesto en pie alabando el peligroso y temerario número de Auzzy Blood. Edurne ha sido la primera en pronunciarse: ‘’Eres lo más heavy que he vivido aquí en ‘Got Talent’’.

Por su parte, Risto Mejide ha sido duro con su valoración: ‘’He visto una puesta en escena que es muy superior al número que ha ejecutado. El número es de lo más convencional que he visto en mi vida, nada del otro mundo, hemos visto cosas mucho más heavys’’.

Flo se ha mostrado impresionado: ‘’Lo que he visto esta noche aquí es espectacular, sobretodo porque he visto usar herramientas que solo he usado en barbacoas’’.