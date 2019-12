Da Republik, Chiara y el Magodelucasss pasan a la final de Got Talent tras una gala a vida o muerte

Da Republik: el pase de oro

Dejaron sin palabras al mismísimo Risto Mejide en las audiciones y los catalogó como “el mejor grupo de baile” que había pasado por ‘Got Talent’. Da Republik ha regresado al programa para demostrar que Risto no estaba equivocado y con la presión de no decepcionar a nadie. Tanto ha sido así que los cuatro miembros del jurado se han puesto de acuerdo para otorgarle el pase de oro al grupo de baile.

Chiara, en la final a pesar de la poca fe de Risto

Fue el pase de oro conjunto de Edurne y Risto Mejide y esta noche ha vuelto a demostrar por qué. Con ese timbre tan especial, y guitarra en mano, ha hecho una maravillosa versión del clásico de los Guns and Roses 'Sweet Child of Mine'. Tanto Edurne como Dani Martínez se han levantado para aplaudirla, pero Risto tenía poca fe: "la gente no va a votarte porque no van a valorar tu voz".