¿Será 'Got Talent 2021' el año de la magia? No lo sabemos, aún tenemos que esperar para ver quién gana esta séptima edición pero lo cierto es que la magia ha tenido un papel importante este año. A la gran final llegan dos magos y una maga (conoce aquí los 12 finalistas) y el show que nos han mostrado a lo largo de las audiciones y semifinales ha sido bestial. Recordamos algunas de las actuaciones que pasarán a la historia de 'Got Talent España'.