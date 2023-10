El mensaje de Pablo Marqués, novio de Jessica Bueno, tras la confesión de Luitingo: "Hay una trama mucho mayor"

Según el artista, ha decidido romper su silencio porque le han llegado muchos mensajes preguntándole por la situación y uno de ellos era de una redactora de un programa de televisión: "Le he dicho que no, que me mantenía al margen pero tras su insistencia le he tenido que dar una respuesta más contundente". Esa respuesta de la que habla es un mensaje de WhatsApp que ha despertado más dudas que certezas entre los seguidores de 'GH VIP 8'.