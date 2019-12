La "noche de película" de Adara y Gianmarco: el triángulo amoroso se resuelve y la concursante escoge al italiano

Después de una noche "de película" con Gianmarco, Adara se ha derrumbado en el confesionario disculpándose con Hugo Sierra: "Que me perdone de verdad si le he hecho daño. No sé cómo ha podido pasar, pero me he enamorado de Gianmarco. Me siento muy mal, no quiero hacer daño a Hugo pero tengo que ser fiel a mis sentimientos y ser sincera con Hugo", explicaba.