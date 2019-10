Alba Carrillo en estado puro: todas las veces en las que bajó su 'escudo' para hablar de su vida

"Fonsi Nieto es un buen padre, pero conmigo no se está portando bien"

"Me dije que Feliciano sería mi enemigo para siempre"

Poco después de dejarlo con Fonsi Nieto y cuando Alba pensaba que nunca conocería a nadie, apareció Feliciano López . "Lo que me pasó con Feli es que él me vino a salvar. Tenía 25 años, un hijo y decía “ahora quién me va a querer a mí", explicaba la concursante. Sin embargo, la historia ya sabemos que no acabó en final feliz.

"El recuerdo más duro fue cuando tuve depresión, cuando la cabeza no te responde es horroroso, sufrí muchísimo… Me da mucho miedo volver a recaer, dejó de tener sentido nada, me ingresaron… Mi marido no me cogía el teléfono, no sabía nada de él, me decían que estaba con otras mujeres…", explicaba en 'La Curva de la Vida'.