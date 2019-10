Alba Carrillo, sobre Feliciano López: “No sabe que estuve ingresado por depresión durante el matrimonio”

Jorge Javier Vázquez ha querido saber si con Feliciano López volvió a ser feliz y se ha encontrado con una historia que comenzó como la historia del príncipe azul y que terminó con un juramento: “Lo que me pasó con Feli es que él me vino a salvar . Tenía 25 años, un hijo y decía “ahora quién me va a querer a mí”, fui muy injusta conmigo y con la situación. Le conocí a él, venía a salvarme y a formar la familia que yo quería… no sé si me enamoré de él o de la salvación que yo veía en él… Feliciano enamoró a toda la familia , a mis amigas, era el hombre perfecto… Cuando tuvo lo que él quería, pasó a otra cosa”.

“El recuerdo más duro fue cuando tuve depresión, cuando la cabeza no te responde es horroroso, sufrí muchísimo… Me da mucho miedo volver a recaer, dejó de tener sentido nada, me ingresaron… Mi marido no me cogía el teléfono, no sabía nada de él, me decían que estaba con otras mujeres… Él no sabía que yo estuve ingresada, me enchufaron a pastillas y descansé tres o cuatro días. Mi hijo no se había separado de mí y cuando lo tuvo que hacer le dije a mi madre “Feli va a ser mi enemigo hasta que me muera”.