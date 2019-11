Hugo "gasta una broma" y ella siente que la está volviendo a provocar: “Solo quería volver a ser tu amigo”

Horas después de su gran discusión, Hugo ha colocado su foto sobre las del Maestro Joao y Gianmarco que Adara tiene en el cabecero de la cama, con la intención de provocar un acercamiento con su amiga, pero no lo ha conseguido. Ella ha sentido que la estaba volviendo a provocar porque era la segunda vez que lo hacía y ya no tenía ninguna gracia. Adara le ha pedido que le deje tranquila y que deje de provocarla para que ella pareciera la mala, pero él no entendía nada porque él no la había vendido con Mila y el resto de sus compañeros, como había hecho ella.