Isabel Pantoja le da la alternativa de la copla a Claudia, la niña que ha cantado con bata cola

Claudia aceptó el reto y, en esta gala tan importante: ya se han acabado las audiciones de ‘Idol Kids’ y ahora, los jóvenes talentos se juegan su puesto en la semifinal del programa, se ha presentado con una preciosa bata de cola. “He ensayado mucho para cantar y moverme con el traje porque no es nada fácil”, ha dicho, e Isabel la ha reconocido en cuanto la ha visto entrar en el escenario y le ha dicho: “¡Menuda sorpresa me has dado!”