El científico Juan Fueyo cree que "negar la existencia del virus o su gravedad ha sido nuestro gran error"

"El coronavirus ha sido peor que el zica, el ébola, el SARS y el MERS. Siguiendo con esa lógica el siguiente sería peor"

Fueyo, autor de Viral: "Si la escala es de 1 a 10, de mejor a peor, el coronavirus es un 2 ó un 3"

Lleva toda su vida analizando virus así que no le ha sorprendido la aparición de coronavirus. Juan Fueyo es un científico español que lleva investigando más de veinticinco años en Estados Unidos. Sus estudios se centran en la ingeniería genética de virus diseñados para combatir el cáncer. Los virus modificados en su laboratorio, que codirige junto a su esposa, Candelaria Gómez Manzano, se han aplicado en diversos estudios clínicos en Estados Unidos, Canadá y Europa. Profesor en el Departamento de Neurooncología del M.D. Anderson Cancer Center en Houston, Fueyo es miembro de la American Academy of Neurology.

Baste este inicio para que los lectores no se crean al relatar ahora algunos de los fragmentos de su último libro que ya han ocupado más de una portada o tertulia que estamos ante un novelista de ficción. Nada más lejos de ello. Su libro 'Viral' (Penguin Random House Grupo Editorial) es un repaso por la historia eterna de la humanidad y su lucha contra los virus. Algo que toda una generación está viviendo como no se creía en sus propias carnes con nada menos que más de 100 millones de contagiados por coronavirus y más de dos millones de muertos. Pero atentos a lo que dice Fueyo en su libro.

"Comencemos con las malas noticias", al menos en eso es rotundo. Sí, son malas noticias a tenor de cómo sigue su explicación. "Es muy posible que nuestra generación sufra un apocalipsis y que un virus asesine a tres mil quinientos millones de personas en los próximos diez años. Arrecian pandemias: han sido cuatro veces más frecuentes en los últimos cincuenta años y han experimentado una explosión en los últimos diez. Apenas salimos del peligro propuesto por un virus y aparece el siguiente: otra nube negra atisbando nuestros pulmones".

Y no ceja Fueyo en sus advertencias para ponernos alerta. "Los virus nos superan en número. Su inhóspita jungla se llama virosfera y se extiende a los confines de la Tierra. La amenaza de una pandemia es enorme y la posibilidad de que ocurra es aún mayor. Tenemos las estadísticas en contra. Los virus producen cáncer. Aproximadamente un veinte por ciento de los tumores los producen los virus. La mayoría de los virus son inocuos y una minoría tiene el terrible potencial de erradicar a la humanidad. Llevan milenios intentándolo. Los virus matan. Esta es la simple premisa para pensar que los virus pueden emplearse como armas de guerra". Ahí es nada. Con esta perspectiva en mente, Fueyo contesta a las preguntas de Informativos Telecinco.

El coronavirus tiene unas cifras de mortalidad y de contagio que podrían ser superadas por otros virus. La mal llamada gripe española infectó a 500 millones de personas, un tercio de la población mundial en aquel momento. Ahora somos casi 8.000 millones de personas y la comunicación en la Tierra ha aumentado enormemente. Un virus que se transmitiese por el aire y matase como la viruela y dejase secuelas como el de la polio podría producir estragos. Y fíjese en la repercusión que ha tenido la pandemia actual en la economía. Una pandemia más sería podría producir un retroceso económico de una magnitud espectacular.

La situación va a peor, en 50 años las pandemias se han multiplicado por cuatro. ¿A qué se debe?

Como mencionaría la doctora María Neira, Directora de Medio Ambiente de la OMS, que ha escrito el prólogo de Viral, hay factores como la deforestación que acercan la civilización —ciudades y granjas— a los animales salvajes. La mayoría de las últimas pandemias son zoonosis: infecciones de los animales que acaban afectando a los seres humanos. La contaminación ambiental que irrita las vías respiratorias tampoco ayuda. En fin, hay una relación cada vez más clara entre pandemias y cambio climático.

Es entonces el coronavirus solo un aviso de lo que nos llega

Podría ser. El coronavirus ha sido peor que el zica, el ébola, el SARS y el MERS. Siguiendo con esa lógica el siguiente sería peor. Y aún estamos pendientes de la siguiente pandemia producida por el virus de la gripe.

Cuánto cree que lleva el coronavirus entre nosotros hasta que ha encontrado la forma de pervivir en nuestro cuerpo

Los coronavirus humanos fueron identificados en Inglaterra en la década de los sesenta. Fue entonces cuando pudieron ser fotografiados y se vio la llamativa “corona”. Los fotografió una viróloga inglesa experta en microscopía electrónica, June Almeida.

¿Cree que un virus natural?

El agente de la pandemia es un virus natural, es decir, que no ha sido manipulado por el hombre. Eso está claro. Los científicos que han examinado su ARN no han encontrado pruebas de intervención humana. Pero quedan cabos sueltos en cuanto al origen de la pandemia. En Wuhan está el mejor laboratorio de virus de la China y trabajaban con coronavirus para evitar futuras pandemias. La teoría oficial es que el virus se originó en un mercado. Pero los ciudadanos de Wuhan no consumen murciélagos, que son el reservorio natural del coronavirus. Hay rumores de que pudo haberse tratado de un accidente del laboratorio. Pero, por el momento, son solo eso, rumores. Muy pronto la OMS, si China es completamente transparente, nos dará un informe sobre el origen de la pandemia.

En una escala de los virus que tenemos que temer en el futuro: dónde estaría el coronavirus

Si la escala es de 1 a 10, de mejor a peor, el coronavirus es un 2 ó un 3. Tengamos en cuenta que este virus respetó a los más jóvenes con poca mortalidad en los niños y que la gran mayoría de las personas no sufrieron enfermedades graves.

¿Es nuestro futuro vivir con mascarilla?

No. La mascarilla no será obligada, como el casco para los motoristas. Pero no estaría mal que hiciésemos como los ciudadanos de Japón o Corea del Sur y las usásemos cuando estamos resfriados. Las mascarillas y la distancia social, así como la higiene de manos están disminuyendo de un modo significativo los casos de gripe este invierno. La mascarilla funciona.

¿Qué costumbres de hombre alientan la aparición de los virus?

Además de la deforestación y el cambio climático, con aumento de la polución, la increíble facilidad con la que nos movemos a través del mundo, la masificación de las ciudades. Y también las fakenews y las conspiraciones sin base. Las redes sociales no pueden ser portavoces de voces ignorantes o de enemigos de la ciencia.

¿Son los virus la mayor amenaza para la supervivencia del hombre?

Decía Carl Sagan en Cosmos que había más estrellas en el Cielo que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Pues bien, hay más virus en la Tierra que estrellas en el firmamento. Ese es el escalofriante número, la trágica magnitud de la virosfera. Vivimos envueltos en virus. Y sí los virus suponen uno de los mayores peligros para la humanidad junto a las armas nucleares y el cambio climático. Si no nos autodestruimos, la humanidad podría ser erradicada por un virus. ‘

Hemos aprendido. Al menos los científicos saben mucho más ahora que a principios del siglo XX y la población está mejor informada. Hemos conseguido la vacuna en un año, una hazaña increíble. Uno de los mayores problemas ha sido el papel de los políticos nacionalistas como Trump, Boris Johnson o Bolsonaro que se empeñaron en negar la gravedad de la pandemia. Con mejores políticos hubiésemos detenido antes la epidemia. En los Estados Unidos las cifras apuntan a que durante el primer año se ha producido una nueva infección cada pocos segundos.

Cuáles han sido los mayores errores durante esta pandemia

Negar la existencia del virus o su gravedad. En China silenciaron a los héroes médicos que dieron la voz de alarma. Trump desmontó una comisión anti-pandemias, y coartó las actividades de las agencias encargadas del control de enfermedades infecciosas, que se habían ganado un prestigio asombroso durante décadas de trabajo, e incluso propuso salirse de la OMS. En muchos países, incluyendo España, se politizó el uso de la mascarilla. Las redes sociales han jugando también un papel negativo permitiendo la expansión de bulos o rumores, de conspiraciones burdas, pero dañinas. El manejo de la información por grupos de poder ha sido un gran problema y quizás el mayor error.

Es capaz de poner fecha a su final o permanecerá ante nosotros

Los coronavirus que conocemos son estacionales, o sea que vuelven cada año. El causante de la COVID-19 debería comportarse igual. Solucionaremos la pandemia con la vacuna antes del verano y el virus volverá el próximo año, pero no será lo mismo, al menos en cuanto a cifras de mortalidad. Será algo parecido a la gripe para la que disponemos de una vacuna.

Qué mensaje daría como científico a los negacionistas

Vuestra irresponsabilidad pone en peligro al resto de los ciudadanos. No hay casos de niños con sarampión en Madrid o Barcelona, las vacunas funcionan. No es aceptable que nadie sufra dolor por contraer una enfermedad que es posible evitar con una vacuna. La libertad de un individuo debería terminar cuando sus actuaciones causan daño a la salud de los demás. En 'Viral' digo que todos tenemos que aceptar que democracia no quiere decir que tu conocimiento valga tanto como mi ignorancia. Hemos de escuchar a los expertos.

Qué opinión le merece las dudas sobre la efectividad de la vacuna

La efectividad de las vacunas de Pfizer y Moderna es superior al 90%. Tenemos los datos, son de domino público. ¿Dónde están los datos que demuestren lo contrario? Yo no los he visto.

Lo que no van a evitar son los contagios...

Las vacuna de Pfizer y Moderna evitarán los contagios. Claro que sí. De eso se trata. Con un porcentaje alto de la población vacunada se evitan los contagios masivos y se detiene la epidemia en seco. Podría ser que otras vacunas como la de Oxford y algunas producidas en Rusia o China no previniesen de la infección, pero evitarían las formas más graves de la enfermedad como las neumonías. Así que todo suma.

Los virus a los que nos enfrentaremos en el futuro, cómo serán

Nadie tiene ni idea. Se estudian de cerca virus que producen la gripe aviar y otros virus más raros que producen neumonías y encefalitis. El Nipah es un virus que emergió en 1998 y puede matar al 75% de las personas que infecta. Se van dando brotes de este virus en el sudoeste de Asia. La pandemia de gripe, sigue siendo la que tiene más potencial, es como el terremoto de San Francisco, la pregunta no es si sucederá, sino cuándo sucederá.

¿Tenemos un verdadero plan de vacunación? Porque parece un descontrol

Un descontrol en todo el mundo menos en Israel. Vamos muy despacio. No hay mala fe pero hay baches en la eficacia. Se acabarán solucionando. Este tema no me preocupa demasiado: la tarea es tan grande que hay que admitir que se cometerán errores.

Si usted hubiera estado al frente de Sanidad qué hubiera hecho

Yo soy asturiano. Y en Asturias lo que puedo hacer es aprender de ellos. Sus campañas han tenido hasta ahora mucho éxito. En el resto de España soy consciente de que se ha intentado llevarlo todo bien. La educación de la ciudadanía lleva tiempo. ¿Cuánto se tardo en convencer a los automovilistas que debían ponerse el cinturón? ¿Cuántas personas continúan fumando a pesar de las campañas de salud? Para combatir una pandemia la educación es muy importante porque se requiere una alto grado de colaboración ciudadana —sobre todo cuando no hay antivíricos o vacuna—, pero lleva tiempo y con la COVID llevamos sólo unos meses.

¿Ve usted inminente un confinamiento duro?