Secuelas de la pandemia: Más casos de alteraciones de la voz por las intubaciones y las mascarillas

El riesgo de sufrir alteraciones de la voz también existe en casos más leves, pero con afectación respiratoria . Según indica la especialista, "no hay que olvidar que la respiración es el fuelle de la voz, es su fuente de energía". Isabel García López subraya que "son muy numerosas las alteraciones leves de la voz producidas por el SARS-COV-2 debido a problemas irritativos de la vía aérea, donde se sitúan la laringe y las cuerdas vocales ".

Más allá de la propia infección vírica, el uso de la mascarilla también influye en el desarrollo de problemas en la voz . "La mascarilla no produce directamente problemas vocales ni lesiones en las cuerdas vocales , pero sí que causa que muchas personas fuercen la voz al llevarla puesta ". Según explica la doctora, estos pacientes sufren dolor en el cuello y sensación de tensión al hablar, entre otros síntomas.

Los tratamientos para tratar los problemas en las cuerdas vocales

En cuanto a los tipos de tratamiento, García López habla de una técnica capaz de llevar a cabo cirugías de la voz con anestesia general sin necesidad de intubar. Esto ofrece dos grandes ventajas. La primera beneficia al propio cirujano ya que, como señala la especialista, mejora su visión "al no intubar y, por tanto, no haber un tubo entre las cuerdas vocales". La segunda ventaja ayuda al propio paciente, al no correr el riesgo que supone para las cuerdas vocales.