Ni los médicos alertaron por heridas previas ni los vecinos llamaron al escuchar sus llamadas de auxilio ni tampoco la Fiscalía actuó con diligencia

La llamada al 112 del asesino machista de Catarroja: "Mi chica está mala, le pasa algo. No se despierta"

La investigación tras el asesinato de Natividad Heredia Torres, de 48 años, en su casa de la localidad valenciana de Catarroja, presuntamente a manos de su pareja sentimental, ya detenido, evidencia los fallos en cadena del sistema de protección de mujeres vulnerables que permitió que su caso no fuese detectado como riesgo de violencia de género. El diario Las Provincias ha sacado a la luz algunas de estas señales no atendidas que de haberlo sido podrían haber evitado su muerte violenta.

Según este medio, Natividad acudió en julio a un centro hospitalario con lesiones, un momento clave donde, según los protocolos sanitarios deberían haberse activado los mecanismos de detección. Las lesiones físicas visibles, aunque leves como moretones y cortes, y los síntomas de angustia emocional como depresión y ansiedad, deberían de haber hecho saltar las alarmas.

Fallos que no detectaron la situación vulnerable de Natividad

A pesar de haber sido claramente consignadas en el informe médico, la asistencia se limitó a tratar las heridas físicas, sin que aparentemente se aplicara el cuestionario o protocolo de detección de maltrato o, si se aplicó, no derivó en las acciones pertinentes. La omisión de estos pasos impidió activar la red de protección y romper el ciclo de violencia en su fase inicial.

Otro de los fallos detectados apunta a la falta de alerta por parte del entorno social de Natividad. Durante la agresión final, se reportó que los vecinos de su vivienda, a pesar de haber escuchado gritos de auxilio de la víctima y peticiones de socorro durante la agresión que terminó siendo mortal, no llamaron a la policía para alertar de lo que estaba ocurriendo, una acción que habría permitido atender las lesiones de Natividad desde el primer momento.

Llama la atención también los fallos en el sistema de protección judicial de la víctima. Según este medio, tras la agresión que llevó a Natividad a la UCI, el fiscal encargado del caso no ordenó la detención inmediata del presunto agresor. El hombre, con antecedentes por violencia machista, quedó en libertad con medidas cautelares. No fue hasta que hubo un cambio de fiscal del caso cuando se solicitó al juzgado la inmediata detención del presunto asesino.

Además, el presunto agresor contaba con antecedentes por violencia de género contra otras mujeres. Sin embargo, esa información no fue considerada en la valoración inicial del riesgo. La ausencia de un enfoque integral, que cruzara datos judiciales y policiales, impidió que se aplicaran mecanismos de protección reforzada.

Agredida en su casa de Catarroja, Valencia

La agresión se produjo la madrugada del viernes al sábado pasado en un domicilio de Catarroja, y la mujer, de 48 años, falleció en la UCI de un hospital tres días después de su ingreso a causa de las lesiones sufridas.

Al parecer, el hombre llamó al teléfono de emergencias 112 para avisar de que la mujer se había caído y golpeado la cabeza, si bien los servicios médicos alertaron de que las heridas que presentaba no se debían a una caída accidental, según han indicado a EFE fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Catarroja ha trasladado sus condolencias por la muerte de Natividad y ha expresado su afecto, respeto y acompañamiento a su familia y entorno.

El consistorio está en contacto con las autoridades competentes y permanece a la espera de avances en la investigación y del comunicado oficial de Delegación del Gobierno que confirme que se trata de un caso de violencia de género.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, serían 46 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año -seis de ellas en los primeros días de diciembre- y 1.341 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas de feminicidios en 2003.

Se trataría del cuarto asesinato por violencia de género en la Comunitat Valenciana en 2025 y el número 167 desde 2003.

