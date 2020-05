Las razones por las que algunas personas no respetan las normas del confinamiento

La mayoría de los ciudadanos ha respetado durante todo este tiempo las normas del confinamiento y ahora, las de la desescalada , pero existe un número de personas que parece ser que la palabra pandemia o los miles de muertos en todo el mundo no le dicen nada a la hora hacer caso al consejo de los expertos para no contagiarse.

Tres divisiones

Los que se encuentran en el medio , hacen caso a los consejos que se les pide pero no entran en pánico ni son demasiado permisivos con la situación.

Aquellos que no responden, los que desobedecen. Estos se consideran invulnerables, creen que la cosa no va con ellos porque no piensan que ellos se puedan infectar. Pero tampoco les preocupa que ellos puedan ser los transmisores a otras personas más vulnerables.