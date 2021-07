"¿Por qué lloras?" Estanislao Bachrach explica la diferencia de las emociones de hombres y mujeres en 'En el Limbo'

Estanislao Bachcrach es doctor en Biología Molecular y fue investigador durante un lustro en la Universidad de Harvard, de donde salió tras una de las grandes decepciones de su vida, un sueño convertido en pesadilla, pero superó sus emociones y ahora sus libros de divulgación científica son bestseller. Con frases como tu cerebro no quiere que seas feliz sino que sobrevivas no nos extraña. Defiende la neuroplasticidad cerebral a cualquier edad y señala que el primer paso para intentar cambiar lo que no nos gusta es el autoconocimiento.