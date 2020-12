El 'sol artificial' con el que China busca generar energía limpia a partir de la fusión nuclear

¿Qué es la fusión nuclear?

La fisión: más utilizada, pero también más peligrosa

El prometedor 'sol artificial'

ITER, fusión nuclear a nivel mundial

El experimento ITER no podrá convertir en electricidad la energía que produzca, pero aspira a ser el primer experimento de fusión que logre generar más energía que la que consume .

Entusiasmo y escepticismo

Hasta ahora, ha sido difícil lograr que la energía de fusión sea comercialmente viable, porque los científicos no han podido generar suficiente energía a partir de las reacciones porque los tokamak que hoy existen consumen más energía de la que producen .

"No me emociona mucho", afirma en la BBC Chary Rangacharyulu, experto en física nuclear de la Universidad de Saskatchewan (Canadá), refiriéndose al anuncio del "sol artificial" de China.

Rangacharyulu menciona que el alto costo de estos proyectos y el tiempo que tardan en producir un modelo experimental hacen que "no esté convencido" de que sean la solución al problema energético mundial.

El profesor añade que en general no es "muy optimista" de la energía de fusión nuclear, porque, a diferencia de la fisión, la reacción no se puede mantener por si sola: "El proceso de fusión no es una reacción en cadena, tiene que haber un suministro constante de partículas que mantengan la reacción", explica.