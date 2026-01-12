Patricia Martínez 12 ENE 2026 - 14:12h.

El 53% de los peregrinos que realizan la ruta jacobea llegan desde fuera de España

Galicia usará datos anónimos de móviles para anticiparse a la masificación del Camino de Santiago

Santiago de CompostelaEl recién terminado 2025 ha sido otro año de récord para el Camino de Santiago, que ha vuelto a superar su techo histórico. La Oficina del Peregrino de la Catedral de Santiago de Compostela certificó la llegada a Santiago de 530.987 peregrinos a lo largo del año pasado, batiendo su propio récord histórico, y con un aumento del 6% respecto a las cifras de 2024.

La ruta elegida por la mayoría de los peregrinos sigue siendo el Camino Francés, transitado por el 45% de los peregrinos, pero además destaca el aumento en cifras del Camino Portugués tradicional, con un 19 % y el Camino Portugués por la Costa, que aporta el 16% de los peregrinos.

El Camino sigue siendo un fenómeno global, de alcance internacional. Prueba de ello que los extranjeros siguen siendo mayoría en las distintas rutas. Un 57% de quienes deciden hacer el Camino, llegan desde fuera de España. Por nacionalidades, los peregrinos más numerosos proceden de Estados Unidos, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido.

La ruta jacobea además sigue teniendo un vínculo importante con América Latina. Entre los países latinoamericanos, de donde provienen los peregrinos en mayor medida destacan en la lista México, seguido muy de lejos por Argentina y Colombia. Curiosamente, el peregrino número 500.000 que llegó a Compostela el pasado año era un colombiano, Jairo Forero, que realizó el Camino acompañado de su hijo y recibió un pequeño homenaje a su llegada, al marcar la cifra redonda del medio millón, el pasado 19 de octubre.

En más de 20 años, el flujo de peregrinos se ha multiplicado por siete

El crecimiento de peregrinos ha sido constante en los últimos años. En 2015 llegaron a abrazar al Apóstol 262.444 peregrinos. La barrera de los 300.000 se superó en 2017 y, en 2019, año previo a la pandemia de coronavirus, casi se alcanzó la cifra de los 350.000.

En lo que llevamos de siglo el flujo de peregrinos se ha multiplicado por siete. 2003 fue el primer año del que existen registros en la Oficina del Peregrino, y entonces llegaron a Santiago 74.324 peregrinos. Una cifra que se ha multiplicado por siete en más de 20 años, hasta alcanzar los 530.000 del año pasado. Cabe destacar además que no todos los peregrinos que realizan el Camino, terminan sellando su Compostela. Este registro es el utilizado por la Oficina del Peregrino para contabilizar las llegas a Compostela.

Un Camino más femenino y con diferentes motivos que animan a hacer la ruta

La Oficina del Peregrino también registra el motivo por el que los peregrinos realizan la ruta hasta la Catedral de Santiago de Compostela. A lo largo de 2025, un tercio expresó haber recorrido la ruta mínima para recibir la compostelana alegando motivos exclusivamente religiosos.

Quienes manifestaron haber peregrinado por motivos religiosos y de otro tenor, representaron el 46%, mientras que quienes lo hicieron por motivos no religiosos, casi 98.000, representan menos del 20 %. También resulta significativo el aumento de la presencia de mujeres haciendo el Camino; en 2025 supusieron el 53,67 % de los caminantes, frente a un 46,33% de hombres.