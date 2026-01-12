El artista tiene cuatro hijos con su esposa, la actriz y presentadora Ayda Field

Robbie Wiliams revela en un podcast que tiene Síndrome de Tourette: "Me aterroriza actuar en directo"

Compartir







Robbie Williams conoce bien el precio de la fama, y precisamente por eso sus últimas declaraciones sobre su hija mayor han generado tanto debate.

El cantante británico se ha sincerado sobre las ambiciones de su hija mayor, Theodora Rose Williams, conocida como Teddy, que con solo 13 años ya tiene muy claro que quiere seguir los pasos de su padre en el mundo del espectáculo.

Durante su entrevista en The Scott Mills Breakfast Show en BBC Radio 2, el artista ha revelado que su primogénita está "desesperada por ser famosa" y que la idea de no lograrlo le produce una "angustia" real.

El cantante ha revelado que una noche recibió un mensaje de Teddy de madrugada en el que la joven le confesaba sus inseguridades: "Papá, ¿y si no me convierto en cantante? Mi mayor miedo es no serlo. ¿Y si no soy nada?", le preguntó.

Para tranquilizarla, Williams le contestó con una frase que no ha tardado en viralizarse: "Le dije: 'Cariño, eres una nepo baby, así que irá bien'". El término 'nepo baby' hace referencia a los hijos de rostros conocidos que cuentan con una ventaja evidente a la hora de abrirse camino en la industria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A pesar de su corta edad, la adolescente ya ha dado sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento. A finales del año pasado debutó como actriz en la película navideña 'Tinsel Town', donde interpretó a la hija del personaje de Rebel Wilson. Además, según ha contado su padre, la música forma parte de su día a día y no es raro que le acompañe en los ensayos antes de sus conciertos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Asimismo, el intérprete ha señalado que su hija es "extremadamente sensible", algo que le inquieta especialmente en su industria. "Yo soy dolorosamente sensible… y ella es peor que yo. En algunos círculos, se consideraría hipersensible, y me preocupa el efecto que mis palabras puedan tener en ella", ha confesado.

Cabe destacar que Williams ha hablado en numerosas ocasiones sobre sus propias luchas con la ansiedad, la depresión, las adicciones y la fama desde que era joven. "Temo las palabras hirientes, las críticas injustas. Profesionalmente puedo guiarla, pero todo lo demás... sabemos que es un mundo complejo", ha añadido en el programa.

Teddy es la mayor de los cuatro hijos que Robbie Williams tiene con su esposa, la actriz y presentadora Ayda Field. Ambos han intentado mantener a su familia alejada del foco mediático en la medida de lo posible.