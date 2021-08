La vacuna contra el covid es segura y no tiene reacciones adversas a embarazadas, según un estudio

Un nuevo estudio realizado en más de 17.000 embarazadas y lactantes ha demostrado que la vacuna contra el COVID-19 no ha provocado síntomas o reacciones diferentes a los que experimentaron las mujeres no gestantes.

La investigación, publicada en la revista científica 'JAMA Network Open', ha evidenciado que "no se produjo ningún aumento de las reacciones en las personas embarazadas más allá de lo que se espera de una vacuna", explica la doctora Linda Eckert, autora principal del estudio realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington (Estados Unidos).

"Esperamos que estos datos sean otra información tranquilizadora (...) sobre la necesidad de que las embarazadas se vacunen contra el COVID-19. No solo la vacuna es segura, sino que nuestra investigación muestra lo bien que se tolera la vacuna en las personas embarazadas , que es un temor común que escucho de mis pacientes. Por el contrario, seguimos aprendiendo más y más sobre lo peligrosas que son las infecciones por COVID-19 en el embarazo" , resalta Eckert.

En enero de 2021, estos investigadores pusieron en marcha un estudio de cohorte 'online' de mujeres: las que estaban embarazadas o en periodo de lactancia y las que no estaban ni embarazadas ni en periodo de lactancia. Se invitó a las mujeres a describir sus reacciones tras recibir al menos una dosis de la vacuna COVID-19. En marzo, 17.525 personas habían respondido.

El estudio respalda que las mujeres toleran bien la vacuna y que deberían ser incluidas en los ensayos clínicos de otras vacunas relevantes. "No me sorprende, pero sí me complace el resultado. Es una prueba más de que la vacuna es segura y bien tolerada en las embarazadas", comenta Eckert.