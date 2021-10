Las tarjetas serán el último recuerdo de la antigua entidad bancaria. Los clientes de Bankia podrán mantener las tarjetas de débito de manera gratuita hasta junio de 2022 , en el caso de que tengan una relación contractual . En caso contrario , los usuarios que no tengan esa vinculación tendrán que abonar 36 euros el 1 de enero de 2022.

La app de Bankia dejará de funcionar el próximo 12 de noviembre. Si los datos no están registrados por parte del usuario, no podrá acceder a la nueva aplicación de su nuevo banco , aunque se espera que la entidad catalana sea flexible y adopte algunas excepciones con ciertas personas, en función de los casos.

Ambos bancos, tras la fusión, han configurado una red de unos 13.000 cajeros por toda la geografía española para evitar problemas en los clientes que han sido absorbidos. Bankia solo permite cuatro retiradas de efectivo en cajeros de entidades ajenas, a diferencia de Caixabank que no contempla esta medida en su política.

Asimismo, la antigua entidad bancaria no cobraba un cargo por realizar operaciones financieras en las ventanillas de las oficinas. Por el contrario, Caixabank cobra una comisión de dos euros por cada operación realizada de manera presencial en la caja de ahorros con el objetivo de dar un mayor uso a las aplicaciones que configuran la banca electrónica y evitar así aglomeraciones en las sucursales.

Cabe destacar también que la operativa de domiciliaciones, cobros y pagos no se verá afectada por este cambio y no se deberá realizar gestión alguna. Tampoco experimentarán variación las condiciones de los préstamos ni las claves de acceso a la banca online.

En cuanto al servicio de Bizum, será CaixaBank quien haga el traspaso de todos los datos y números de teléfono de los clientes que tuviesen este servicio, por lo que no se tendrá que preocupar ningún cliente al respecto. No obstante, como decíamos, antes será el usuario quien tenga que confirmar a la entidad si sus datos son correctos, para si no actualizarlos.