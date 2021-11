Del mismo modo , si queremos mantener el frío fuera , debemos cerrar persianas, cortinas y ventanas -cuando ya no haya sol, o no penetre con fuerza-. También debemos cerrar las puertas para mantener el calor que hemos conseguido.

Pisar un suelo frío es algo muy incómodo los meses de invierno. Colocar alfombras gruesas nos puede ayudar mucho. No solo mantendremos los pies calientes , sino que también pueden aislar mejor la vivienda y reducir potencialmente las corrientes de aire en el suelo.

La campana extractora de la cocina , además de limpiar el aire cuando preparamos algo, puede actuar como un conducto para que el aire frío ingrese en la vivienda. Para evitar ese efecto secundario se recomienda cubrirla cuando no esté en uso (con una sábana de plástico) para mitigar las fugas y mantener el aire caliente en el interior.

Una forma de mantenernos más calientes en casa es cubriendo las ventanas con plástico retráctil o de burbujas. Se recomienda colocar una sábana de plástico en las ventanas por las que no se necesite ver para ayudar a mantener algo del aire caliente.

Las áreas donde el aire frío ingresa a su hogar no siempre son tan obvias . Los expertos recomiendan sellar con masilla las grietas y las áreas alrededor de los enchufes, ya que pueden ser conductos por los que perdamos calor.

Cuando no hay energía para dar calor a su casa, su cuerpo puede sentir rápidamente las temperaturas exteriores y luchar para mantenerse caliente. Para mantener la temperatura corporal , y no sufrir grandes cambios, se recomienda usar varias capas de ropa. Desde la cabeza hasta los dedos de los pies, las capas darán a su cuerpo el calor adicional. Además, en los meses de invierno se recomienda el uso de mantas, especialmente las de lana, las polares o las de franela son las que más puntos se llevan.

La chimenea es otra de las alternativas a la calefacción. No todas las casas poseen una, pero si se cuenta con ella será de gran ayuda. La leña se puede conseguir en el campo o se puede comprar a precio económico. No obstante, debemos saber que es un conducto abierto, una fuente común de corrientes de aire en el hogar. Por tanto, cuando no esté en uso, se debe mantener cerrada.