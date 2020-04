La versión más solidaria de '20 de abril', de Celtas Cortos, 30 años después: los beneficios van a Médicos Sin Fronteras

Los artistas se unen para recaudar fondos

50 millones de euros para la OMS en otro concierto benéfico

El concierto One World: Together at Home (Un Mundo: Unidos en Casa) retransmitido este sábado desde los hogares de algunos de los artistas más conocidos del planeta ha lograd o recaudar 127,9 millones de dólares (unos 117,6 millones de euros) que irán destinados a la Organización Mundial de la Salud (OMS), concretamente a su Fondo de Respuesta Solidaria frente al Covid-19 de la OMS.

Taylor Swift, Elton John, Paul McCartney o Jennifer López también han participado en el concierto, mientras que los Rolling Stones interpretaron 'You Can't Always Get What You Want' desde cuatro lugares distintos. En la emisión también se narraban historias de personal sanitario en conexión en directo.