Muere la actriz Laura Gómez-Lacueva, conocida por sus papeles en 'El Pueblo' y 'LQSA', a los 48 años

"Nos encantaba hacernos fotos de mierda 'cogiendo' mal las cosas del fondo. Y siempre, en todas, se partía de risa. Y te la contagiaba. Porque la risa de Laura era el mejor virus que se te podía meter en el cuerpo. Me siento hiper privilegiada de haberla disfrutado y de haber aprendido de ella, del talento tan poderoso que tenía. Ahora mismo se me come la pena y no sé cuánto tiempo tardaremos en asimilar que ya no está. Te vamos a recordar muchísimo, preciosa. Eras la Fukushima del buen rollo", compartía Laura Caballero en su perfil de Instagram.