Benedicta Sánchez, 84 años, nominada a mejor actriz revelación en los Goya: “Prefiero morir andando que morir parada”

Una mujer, que aunque supera los 80 años, tiene una vitalidad envidiable. Contenta por haber “sido útil” centra todo su alegría en el éxito de la película, y en el reconocimiento a su director , Oliver Laxe. “Me alegro de que lo que Oliver ha hecho salga adelante”, dice, sin olvidarse de todo el equipo que le ha acompañado en esta aventura, “Por ellos me alegro mucho, quisiera que fueran `el no va más´ aunque mi nombre fuese borrado” .

Un terreno en el que Benedicta ha estado lejos de la incomodidad, desparpajo y naturalidad en el festival de Cannes, en el que tras varios minutos en el photocall se animó a bailar una muñeira delante de las cámaras. Cuenta que solo sintió vergüenza cuando le dijeron que todos sus vecinos debían de estar viéndola, “tierra trágame”, dice hoy que pensó. Unos vecinos que la felicitan con cariño por sus éxitos y que no dudan en acercarse a ella por la calle para expresar su alegría.

Su sueño no era ser actriz, no tenía experiencia previa en interpretación, durante su vida se ha dedicado a la fotografía, aunque dice que en el rodaje la han tratado “como una reina, mejor imposible”. Vegetariana desde el año 53, cuando tenía 17 años, creció en una España franquista en la que muchas veces, confiesa, se privó. No dudó en abrirse horizontes por el mundo, viajera empedernida que cuenta con cariño como ha recorrido y trabajado en muchos países. Una mujer adelantada a su tiempo, sin miedo por vivir “Prefiero morir andando que morir parada”, dice, y con una cita el próximo 25 de enero en Málaga, donde puede ganar la estatuilla a mejor actriz revelación.