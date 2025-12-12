Gonzalo Barquilla 12 DIC 2025 - 18:39h.

Compañeros e instituciones despiden a Adolfo Fernández, actor español fallecido a los 67 años por complicaciones del cáncer

El actor Adolfo Fernández ha muerto a los 67 años en su domicilio de Perales de Tajuña, en Madrid, tras una dura batalla contra el cáncer. Hablamos de un profesional que era ampliamente reconocido por su trabajo en televisión, donde destacó en series como 'Policías en el corazón de la calle', 'Águila Roja' y 'Machos Alfa', así como por su dedicación al teatro, con obras de gran relevancia como 'Testigo de cargo', 'Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini' o 'A Electra le sienta bien el luto'.

Su talento y compromiso con la interpretación lo convirtieron en una figura respetada tanto en la escena teatral como en el cine español. La noticia de su fallecimiento ha generado numerosas reacciones entre compañeros y seguidores.

"Un compañero maravilloso, un hombre íntegro, comprometido y solidario"

Laura Pamplona, compañera de Fernández en 'Policías en el corazón de la calle', publicó en Instagram: "Conocí a Adolfo en el rodaje de mi primera película y pocos años después volvimos a coincidir en la serie, donde fuimos compañeros de patrulla, de noches frías e interminables, tertulias, carreras y muchas risas. Adolfo era un compañero maravilloso, un hombre íntegro, comprometido y solidario… Además de un excelente actor, era una gran persona. Siento mucho tu pérdida, compañero. Mi más sentido pésame para su familia".

David Janer, conocido por compartir escenas con él en 'Águila Roja', también expresó su dolor a través de las redes sociales con un escueto "DEP" acompañado de una fotografía de Fernández.

Raúl Tejón, excompañero de Fernández en 'Machos Alfa', mientras, ha publicado solamente una imagen del intérprete en una historia de Instagram con un emoticono de un corazón.

Instituciones del cine y el teatro han reconocido igualmente su legado. La Academia de Cine emitió un comunicado en el que subrayó: "Fallece el actor Adolfo Fernández a los 67 años. Participó en películas como Entre las piernas, Yoyes, El arte de morir o Todo es silencio. Era miembro de la Academia de Cine".

Por su parte, el Teatro Bergidum destacó su rigor y pasión por la escena: "Adolfo Fernández fue un actor riguroso, comprometido y amante del teatro, aunque hizo mucho cine y la popularidad le vino por papeles en series televisivas. Pasó en muchas ocasiones por el escenario del Bergidum".

A lo largo de su carrera, Fernández trabajó con directores de renombre como José Luis Cuerda, Pedro Almodóvar, Iciar Bollain y Mariano Barroso, consolidándose como un actor versátil capaz de moverse entre la televisión, el cine y el teatro con igual maestría. Bajo su propia dirección, llevó a escena obras como 'Ejecución hipotecaria' y 'La flaqueza del bolchevique', demostrando un compromiso constante con la innovación teatral y la creación de proyectos contemporáneos con un enfoque social y político.

Nacido en Sevilla en 1958 y criado en Bilbao, Adolfo Fernández comenzó su formación artística desde muy joven, estudiando en los Maristas antes de iniciar su trayectoria en dirección teatral a finales de los años 80. En 2002 fundó la compañía K Producciones en Bilbao, centrada en proyectos de autores contemporáneos. A pesar de llevar una vida privada muy discreta, Fernández disfrutó de una vida familiar plena junto a su mujer, Cristina Elso, y su hija, Violeta, quien también siguió sus pasos en el mundo de la actuación. Su legado artístico, marcado por la pasión, la generosidad y la integridad, deja una huella imborrable en la cultura española y en quienes tuvieron la fortuna de compartir escena con él.