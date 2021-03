Alejandro Sanz llega con "toda la ilusión del mundo" a sus primeros Goya: "Claro que hay nervios"

Pese a su extensa colección de Grammys, premios Onda, MTV y galardones varios, Alejandro Sanz está nominado por primera vez a un Goya, concretamente a la mejor canción original por 'El verano que vivimos'. "Vengo con toda la ilusión del mundo", ha dicho el músico en su conexión telemática a la alfombra roja de los Goya 2021.



"Claro que hay nervios y mucha ilusión, es algo que nunca había hecho, me siento como un niño frente a un escaparate de juguetería", ha dicho el cantante madrileño, que se ha conectado desde el estudio que tiene en su casa donde, ha dicho, seguirá la gala en un año "raro". "Me hubiera encantado que fuera presencial, pero las circunstancias son las que son", ha dicho.



Acto seguido ha comparecido, también desde un estudio de grabación y vestida con una chaqueta roja brillante, Rozalén, que compite en la misma categoría que Sanz, en su caso por la canción "Que no, que no" de "La boda de Rosa".