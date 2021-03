GALA DE 1987

- Fernando Fernán-Gómez se quedó en casa durmiendo -se ponía muy nervioso con estas ceremonias- y por eso no recogió los Goyas que obtuvo por "El viaje a ninguna parte": mejor película, dirección, guión e interpretación.

- Todos los invitados llevaron pegatinas con el lema 'No a la guerra' , en rechazo de la participación de España en la invasión de Irak . Una de las imágenes de la gala fue la del presidente de la Academia, José Luis Borau, mostrando sus manos blancas.

- Un todavía desconocido Juan Antonio Bayona acudió a la gala con su hermano gemelo, Carlos . Cuando las cámaras enfocaban a los nominados (y Bayona lo estaba a Mejor Director Novel por "El Orfanato", estatuilla que al final se llevó) se equivocaron y le dieron el plano a Carlos.

- Carmen Machi , presentadora de la gala, repartió besos a doquier y flirteó con José Coronado y Santi Millán. Lo que el público no se esperaba era el beso final entre los dos actores .

- Almodóvar entregó el Goya a la Mejor Película a "Celda 211" . "Tenéis un presidente muy, muy pesado ", dijo en referencia a Alex de la Iglesia . Almodóvar permaneció 5 años al margen de la Academia de Cine porque no estaba de acuerdo con el sistema de votación de los premios.

GALA DE 2012

- Daniel Guzmán se alzó con el Goya a la Mejor Dirección Novel por "A cambio de nada", en la que participaba su abuela, Antonia Guzmán, que, a sus 93 años, estuvo nominada a Mejor Actriz Revelación. En su discurso emocionó a todos al dirigirse a ella: "Gracias a ti me he levantado cuando estaba en el suelo y nadie quería mi película”.