Beyoncé, la gran triunfadora de los BET Awards con sello Black Lives Matter

Beyoncé, un premio anunciado y un discurso antirracista

"Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas ahí afuera que me han inspirado protestando y luchando por el cambio. Vuestras voces se están escuchando. Y estáis demostrando a nuestros antepasados que sus luchas no fueron en vano", dijo Beyoncé en un vídeo en el que aparecía en un primer plano.

Beyoncé , que el sábado anunció el estreno el 31 del julio del "álbum visual" con Disney "Black is King" , contó hoy con una presentadora de lujo: la ex primera dama de EE.UU. Michelle Obama

Homenajes y reivindicaciones contra el racismo

Usher, Jennifer Hudson y John Legend fueron otros artistas destacados que participaron en un evento que, además, rindió un homenaje muy especial a dos leyendas afroamericanas que murieron este año: el héroe del rock and roll Little Richard, con un tributo a cargo de Wayne Brady; y el mito de la NBA Kobe Bryant, con un segmento firmado por Lil Wayne.

El rapero Roddy Ricch triunfa como Mejor álbum del año y mejor nuevo artista

El rapero Roddy Ricch fue el triunfador de la noche al llevarse dos de los principales galardones: álbum del año ("Please Excuse Me For Being Antisocial") y mejor nuevo artista.