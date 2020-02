Todas las claves de una operación como la que ha sufrido Joaquín Sabina

La operación quirúrgica a la que ha sido sometido de urgencia el cantante Joaquín Sabina por un coágulo cerebral ha concluido satisfactoriamente , según ha informado su representante desde la misma Clínica Rúber Internacional. El portavoz ha comunicado que su estado "no era grave", que todo ha salido "muy bien" y que el motivo de la operación era "por un pequeño coágulo". Tal y como ha desvelado su representante la operación ha sido un éxito aunque el cantante se encuentre aún en una situación delicada.

A la espera de un comunicado oficial del hospital, Pablo Eguia, neurólogo y Vocal del Área de Comunicación en la Sociedad Española de Neurología, nos explica los tres tipos de hemorragias cerebrales más habituales. Deja claro que habla de forma genérica porque solo los médicos saben lo que han hecho a Sabina y no hay datos para aventurar nada. En ningún caso Equia se aventura sobre este caso en particular ante la falta de datos concretos. Es un buen momento, no obstante, para conocer en qué consisten este tipo de operaciones.