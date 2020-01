Nominaciones a los Oscar 2020: Banderas y Dolor y Gloria, entre los nominados

Dolor y Gloria, nominada y Antonio Banderas, también, al igual que 'Klaus', como película de animación

Joke, con 11 nominaciones, supera a 1917, Érase una vez en Hollywood y El irlandés

Parásitos, con seis nominaciones, la gran sorpresa

Serán unos Oscar con sabor español. 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, ha sido nominada al Oscar a Mejor película extranjera en la 92 edición de los Oscar, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Se trata de la tercera vez que una película dirigida por el cineasta manchego opta al Oscar en esta categoría, un galardón que consiguió en 1999 por 'Todo sobre mi madre' y para el que fue candidato en 1988 con 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. Además, Almodóvar fue galardonado con el Oscar al Mejor guion original en 2002 por 'Hable con ella', película por la que también fue candidato al Oscar a Mejor dirección.

Joker, con 11 candidaturas, y 1917, Érase una vez en Hollywood y El irlandés, con 10 cada una, encabezan la lista de las más nominadas. Solo la irrupción de Parásitos, con seis nominaciones, incluyendo mejor película, director y guion, puso algo de emoción

Hasta la fecha, solo cuatro películas españolas se han alzado con el galardón a la Mejor película extranjera, categoría conocida anteriormente como Mejor Película de habla no inglesa: 'Volver a empezar', de José Luis Garci; 'Belle Époque', de Fernando Trueba; 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar; y 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar, que además fue la última película española que optó al Oscar en esta categoría.

En 'Dolor y gloria', Almodóvar entreteje momentos de su infancia y su madurez con pasajes ficcionados y Antonio Banderas se mete en la piel de su alter ego. El reparto se completa con dos de sus musas, Penélope Cruz y Julieta Serrano, y cuenta también con Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia y Nora navas. Con esta cinta, Pedro Almodóvar fue candidato al premio a Mejor película de habla no inglesa en la 77 edición de los Globos de Oro, que se entregaron el pasado 6 de enero y en la que finalmente fue ganadora la coreana 'Parásitos'. En esta gala, Antonio Banderas aspiraba al galardón a Mejor actor, que recibió Joaquin Phoenix por 'Joker'.

Antonio Banderas competirá por el Oscar a Mejor actor por su papel en la película 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, según ha anunciado este lunes la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que entregará sus premios en una ceremonia el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Se trata de la primera nominación al Oscar para el actor malagueño, cuyo trabajo en 'Dolor y gloria' ya fue reconocido en el Festival de Cannes, donde fue reconocido como mejor actor en su 72 edición. Asimismo, optó a los Globos de Oro en la categoría de Mejor actor, aunque finalmente el galardón fue para Joaquin Phoenix.

La cinta española 'Klaus', producida por Netflix, ha sido nominada al Oscar a Mejor Película de Animación en la 92 edición de los Oscar, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Dirigida por el español Sergio Pablos -co-creador de 'Gru, mi villano favorito'- cuenta en español con las voces de Luis Tosar, Belén Cuesta y Quim Gutiérrez, llegó al servicio de streaming el pasado 15 de noviembre tras un discreto paso por salas cinematográficas. Narra la historia de un aprendiz de cartero enviado a una ciudad congelada del norte, donde de escubre que Papá Noel está escondido.

La edición número 92 se celebrará el próximo 9 de febrero con una gala que, por segundo año consecutivo, se ha quedado sin anfitrión.

Mejor película

Le Mans

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos

Mejor actriz

Cynthia Erivo

Scarlett Johansson

Saoirse Ronan

Charlize Theron

Renee Zellweger

Mejor actor

Antonio Banderas

Leonardo DiCaprio

Adam Driver

Joaquin Phoenix

Jonathan Pryce

Mejor dirección

Martin Scorsese

Todd Phillips

Sam Mendes

Quentin Tarantino

Bong Joon Ho

Mejor actriz secundaria

Kathy Bates

Laura Dern

Scarlett Johansson

Florence Pugh

Margot Robbie

Mejor actor secundario

Tom Hanks

Anthony Hopkins

Al Pacino

Joe Pesci

Brad Pitt

Mejor vestuario

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Érase una vez… en Hollywood

Mejor banda sonora

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor montaje de sonido

Le Mans’66

Joker

1917

Érase una vez… en Hollywood

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor mezcla de sonido

Ad Astra

Joker

1917

Le Mans’66

Érase una vez… en Hollywood

Mejor película de habla extranjera

Corpus Christi

Honeyland

Los Miserables

Dolor y Gloria

Parásitos

Mejor fotografía

El irlandés

Joker

The Lighthouse

1917

Érase una vez... en Hollywood

Mejor película animada

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Toy Story 4

Mr. Link. El origen perdido

Mejor guion adaptado

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Los dos papas

Mejor guion original

Puñales por la espalda

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos

Mejor montaje

(I’m gonna) love me again (Elton John) - Rocketman

Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell) - Harriet

Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) - Frozen II

I'm standing with you (Diane Warren) - Más allá de la esperanza

I can't let you throw yourself away (Randy Newman) - Toy Story 4

Mejor Diseño de Producción

'1917'

'Érase una vez en... Hollywood'

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Parásitos'

Mejor Vestuario

'Érase una vez en... Hollywood'

'Mujercitas'

'El Irlandés'

'Jóker'

'Jojo Rabbit'

Mejor Maquillaje y Peluquería

'El escándalo'

'Jóker'

'Judy'

'1917'

'Maléfica: Maestra del mal'

Mejores efectos visuales

El irlandés

El rey león'

'Vengadores: Endgame'

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

'1917'

Mejor Edición de Sonido

'1917'

'Le Mans '66'

'Érase una vez en... Hollywood'

'Jóker'

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

Mejor Sonido

'1917'

'Ad Astra'

'Jóker'

'Le Mans '66'

'Érase una vez en... Hollywood'

Mejor Música

'1917' (Thomas Newman)

'Mujercitas' (Alexandre Desplat)

'Joker' (Hildur Guðnadóttir)

'Star Wars: El ascenso de Skywalker' (John Williams)

'Historia de un matrimonio' (Randy Newman)

Mejor Canción Original

Into the Unknown - 'Frozen 2'

I'm Gonna Love Me Again - 'Rocketman'

I can't leyt you throw yourself again - 'Toy Story 4'

Stand Up - 'Harriet'

I'm Standing With You - 'Más allá de la esperanza (Breakthrough)'

Mejor Película de Animación

'Toy Story 4'

'Mr. Link. El origen perdido'

'¿Dónde está mi cuerpo?'

'Cómo entrenar a tu dragón 3'

'Klaus'

Mejor Película Documental

'For Sama'

'American Factory'

'Honeyland'

'The edge of democracy'

'The Cave'

Mejor Cortometraje de Ficción

'Brotherhood'

'Nefta Football Club'

'The Neighbours Window'

'Saria'

'A sister'

Mejor Cortometraje Documental

'In the absence'

'Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl)'

'Life overtakes me'

'St. Louis Superman'

'Walk Run Cha-Cha'.

Mejor Cortometraje de Animación

'Dcera'

'Hairlove'

'Kitbull'

'Memorable'