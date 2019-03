Emilia Clarke casi pierde la vida tras sufrir dos aneurismas mientras rodaba ‘Juego de Tronos’

La actriz lo ha desvelado en unque ella misma firma y que ha sido publicado en The New Yorker . Clarke atribuyó el aneurisma a la exposición pública que sufrió con la primera temporada de la ficción basada en la saga literaria de Geroge R. R. Martin. "Nunca he contado lo que me ha sucedido públicamente, pero ahora creo que es el momento. Estaba, me vi envuelta en un negocio que apenas entendía, por cumplir que la confianza que los", escribe."Me sentí expuesta, en todos los sentidos", revela Clarke, explicando que, sabiendo que era mucha presión, decidió contratar a un entrenador personal para reducir la carga de estrés. De hecho, la actriz que interpreta a, ha comentado que fue durante una de las sesiones con el coach, cuando empezó a sentir los síntomas del aneurisma. ". Quise ignorar el dolor pero fue demasiado para mí, le pedí a mi entrenador tomarme un descanso", expone."Apenas llegué al vestuario, me caí de rodillas y, mientras sentía que el dolor se agudizaba. Era consciente de lo que estaba ocurriendo: que algo le pasaba a mi cerebro. Me decía a mí misma que no estaba paralizada, intentaba mover las manos y los pies", detalla Clarke, comentando que fue una mujer la que le encontró en semejante estado y llamó a una ambulancia. "Nadie sabía que me sucedía, ni los médicos ni los enfermeros,Fue cuando me hicieron una resonancia magnética cuando lo encontraron", dice la actriz.