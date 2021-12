El actor australiano Hugh Jackman ha anunciado a través de sus redes sociales que es positivo en covid19 , lo que ha llevado a la cancelación del show de Broadway que protagoniza, The Music Man, hasta el próximo 1 de enero.

"Solo quería que escucharais por mí que he dado positivo esta mañana por covid. La mayoría de los síntomas son como los de un resfriado. Tengo la voz tomada y un poco de secreción nasal, pero estoy bien . Y voy a hacer todo lo que pueda por mejorar lo antes posible. Tan pronto esté limpio, volveré a los escenarios", anunció el actor a través de sus cuentas de Twitter e Instagram.

Poco después del anuncio de Jackman, la cuenta oficial del musical anunció la c ancelación de todos los pases del show hasta el 1 de enero y la devolución o el cambio de todas las entradas vendidas. El actor, sin embargo, no se incorporará hasta el próximo día 6 de enero.

Aunque la fecha oficial del estreno de la obra no está previsto hasta el 10 de febrero de 2022, el pasado día 20 comenzó el preestreno de la obra.

The Music Man ya había cancelado sus espectáculos del 25 de diciembre y el pase matinal del 26 de diciembre por el aumento de casos en Estados Unidos, en particular en Nueva York.

Brodway ha registrado varios cierres temporales como resultado de la expansión de la variante ómicron, mientras que cuatro han bajado el telón definitivamente: Jagged Little Pill, Thoughts of a Colored Man, Ain't Too Proud y Waitress.