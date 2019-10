Ahora puedes sentirte un personaje de Juego de Tronos: la exposición interactiva más grande llega a Madrid

En su compromiso de traer las mejores exposiciones del circuito internacional a España, Sold Out ha colaborado con IFEMA para la creación del nuevo Espacio 5.1 dedicado al entretenimiento, la cultura y las artes. Desde su apertura en 2018, este espacio ha acogido grandes exposiciones como Jurassic World: The Exhibition, Banksy: Genius or Vandal o The Pink Floyd Exhibition. Their Mortal Remains, reuniendo más de 350 000 visitantes.