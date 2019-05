George R.R. Martin revela que 'Juego de tronos' tiene tres spin off en desarrollo

No todo son malas noticias para los seguidores de Juego de tronos , quienes ven como la ficción toca a su fin. George R.R. Martin, creador de la saga literaria Canción de hielo y fuego, en la que se inspiró la serie hasta su sexta parte, ha confirmado que HBO está desarrollando tres de los cinco spin off que tenían en mente.

Fue el propio escritor estadounidense quien comentó en su blog , el pasado sábado, que tres de los cinco spin off que tenían en mente siguen adelante: "El que no debería llamary los otros dos permanecen en la etapa de guion".

No obstante, no confesó la trama argumental sobre la que girarán . Eso sí, dejó una suculenta pista sobre por dónde podrían ir al incitar a los fans a comprar una copia de su último libro, Fuego y sangre, y comenzar a formular teorías.

¿Un spin off sin dragones?

Otra de lasde uno de los tres spin off llegó en noviembre de 2018. En aquella ocasión, durante una entrevista para Entertainment Weekly , expresó que "poniente es un sitio muy distinto".

"No existe Desembarco del Rey. No existe el Trono de Hierro. No existen los Targaryens. Valirya apenas ha empezado a ascender con sus dragones y el gran imperio que construyó. Estamos tratando con un mundo diferente y más antiguo", aseveró.