Manu Erena, el poeta viral número uno en Amazon con solo 16 años: "La escritura me ayuda a sanar heridas"

Manu Erena logra con 16 años colocarse en el número 1 de ventas en Amazon con su poemario 'Consecuencias de decir te quiero'

Manu Erena aconseja a los jóvenes a expresar sus sentimientos y no hundirse cuando la vida les da un golpe

Manu Erena usó Tik Tok para conectar con sus jóvenes y las ventas muestran que lo ha logrado

"Vivimos con cambios constantes, con miedo de decir te quiero más de lo que deberíamos por las consecuencias que puede traer. Pero tenemos que arriesgarnos, tenemos que perdernos para poder encontrarnos, aprender del daño y seguir soñando. Quiere, quiere mucho. Pero nunca te olvides de quererte a ti". Ese es el texto que Manu Erena convirtió en viral y con el que enganchó a miles de jóvenes para convertirse en el poeta viral capaz de hacer que 'Consecuencias de decir te quiero', un bestseller que ha alcanzado el top 1 de ventas en Amazon. Un poemario que arrasa en Tik Tok y en las listas de ventas.

Dice Manu en su libro. "No habré vivido el tiempo suficiente para dar lecciones de vida, pero aquí están plasmadas algunas de mis sensaciones y emociones, agrupadas en un mismo ciclo que consta de tres fases: dañarse, encontrarse y curarse. Dañarse, porque alguna vez sentirás que todo se desmorona, notarás que te estrellas y descubrirás que quien pensabas que nunca te iba a fallar lo ha hecho. Pero recuerda siempre lo que te dijo tu madre: llorar es sano. A veces, un adiós a tiempo puede salvarte del caos. Encontrarse, porque después de la lluvia siempre sale el sol; tras una caída tendrás que volver a levantarte y aprender de los errores. Y curarse, porque la vida es un suspiro; no sabes cuándo será tu última vibración, así que tienes que disfrutar al máximo con los tuyos y valorar a quien realmente te saca una sonrisa. Porque supongo que esa es mi manera de superar las cosas". Manu con su libro anima a aprender de los errores, aceptar el pasado y valorar a quien te quiere.

Así comienza el libro de Manu Erena. Con solo 16 años Manu se ha convertido en todo un éxito editorial. Y sí. su libro es de poesía. : “¿Leerías mi libro si te muestro el primer párrafo?”. Fue su cebo en tik tok y a fe que triunfó. Manu Erena rompe estereotipos. Esos que dicen que los jóvenes no leen, que han olvidado la escritura como forma de comunicarse. Sí, con internet y las redes sociales ha cambiado la comunicación, pero este joven de Torredonjimeno de Jaén. Manu cree que la escritura le ayuda a conocerse a sí mismo. Ya prepara el siguiente libro, porque Manu tiene mucho que contar. El joven escribe tanto a mano como en el móvil. Y también dibuja.

¿Cuándo empezaste a leer? Porque siendo tan precoz al publicar entiendo que también lo fuiste al leer

Empecé a leer desde muy pequeño, siempre me han gustado todo tipo de libros y las historias que contaban en ellos. Años más tarde comencé a leer libros de este estilo de poesía.

¿En tu casa la lectura y los libros han sido algo que te han acompañado?

Estar rodeado de gente lectora siempre es un impulso. A mi madre siempre le ha gustado mucho leer, y gracias a ella he entendido el valor de la lectura desde muy temprana edad.

Cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído y cuál el que más te ha impactado

En el colegio me gustaba mucho leer los libros del Diario de Greg. El libro que más me ha impactado es Timantti de Rebeca Stones, fue su primera novela y seguía a la escritora desde hacía años. Recuerdo que más de una vez lo he releído para poder volver a conectar otra vez con esa historia y sus personajes.

Cuáles son tus autores favoritos y referentes

Mi autora favorita es Rebeca Stones, y soy muy fan de los libros de Defreds, Srta Bebi, Blue Jeans e.t.c., y como referentes cantantes como Aitana Ocaña o Lola Índigo.

Por qué la poesía. No es lo normal lanzarse a ese mundo y menos tan joven

Porque la poesía me ha ayudado a explicar cosas que en su momento ni yo comprendía, muchas veces ha sido como un método para curar mis heridas.

Eres admirador de Aitana y de hecho naciste en el mismo pueblo que ella. ¿Te ha comentado algo de tu éxito? ¿Tenéis relación entre vosotros?

A día de hoy no hemos podido hablar del libro (cosa que deseo suceda algún día), la conocí en uno de sus conciertos pero fue antes de que este saliera. El dibujo de la portada es muy similar al suyo, manteniendo el mismo significado de éste.

No sé qué te dice tu familia y tus compañeros de este éxito editorial

Están muy contentos, por la situación pero sobre todo por mí, muchos saben que he estado soñando con este momento durante mucho tiempo, y les hace muy felices ver que poco a poco se está cumpliendo.

Qué perfil de gente está leyendo tu libro. Tal vez introduzcas a muchos en el mundo de la poesía y lectura

Los lectores de mi libro son sobre todo adolescentes como yo, algunos más mayores o incluso algo más pequeños. Quizá esto sea porque puedo llegar a conectar mejor con ellos debido a que compartimos muchas emociones que son características de la edad, y ojalá que esto los anime a sumarse al mundo de la lectura y de la poesía.

Usaste hábilmente tik tok para lanzar el libro. ¿Qué reacciones te han llegado por este canal al respecto?

Pues han sido sorprendentemente casi todas muy positivas, al principio cuando vi que el vídeo en el que hablaba del libro empezaba a viralizarse, me asusté por lo que pudieran opinar sobre él.

Ya te llaman el poeta viral. Parece que ahora sin las redes es imposible conectar con los jóvenes.

Creo que en estos últimos años las redes se han convertido en una de las mayores herramientas de trabajo. En mi caso gracias a ellas conseguí llegar a más gente. Estas plataformas también nos ayudan a descubrir a artistas, nuevas culturas…

Ahora mismo estás estudiando. Imagino que lengua será tu asignatura favorita ¿eres de sobresaliente?

Siempre se me ha dado bien Lengua y todas las asignaturas que no tengan que ver con números. En general, soy de notables.

Te planteas ya dedicarte profesionalmente a la escritura. Cómo ves tu futuro

No tengo claro cómo quiero que sea mi futuro ni si me podría dedicar profesionalmente a esto ya que es un mundo que todavía no conozco del todo y soy consciente de lo difícil que es hoy en día sentirse estable laboralmente, pero ojalá pueda seguir escribiendo durante mucho tiempo.

Cuál es el ambiente en el que te rodeas para escribir. ¿Tienes unos horarios, hábitos establecidos?

No, en mi caso, me sale solo. Hay muchas veces en las que tengo que correr para apuntar una idea en cualquier libreta para luego poder desarrollarla, y en la mayoría de casos, me siento en la cama o en la mesa con música de fondo.

De dónde te viene la inspiración

Desde situaciones personales que necesito dejar escritas hasta un atardecer, todo aquello que me despierte cualquier tipo de emoción es siempre bienvenido como inspiración.

Si tuvieras que elegir uno de tus poemas cuál sería

Pues sería alguno de los que trae la nueva edición, creo que son muy sinceros y siempre que los releo me recuerdan al momento exacto donde los escribí y como me sentía al respecto.

¿Tienes hermanos? ¿Son ellos tan lectores como tú?

Si, se llama Javier y tiene dos años menos que yo. Digamos que somos el día y la noche, a él le gusta todo lo relacionado con el deporte, es una persona muy activa y necesita estar siempre haciendo algo nuevo.

Hablar del dolor en el libro. Llama la atención porque siempre decimos que sois una generación que no está acostumbrada a lidiar con la frustración

Es normal que personas adultas vean a los jóvenes de hoy en día como personas sin preocupaciones importantes, porque sobre todo siempre se compara con las épocas en las que ellos tenían nuestra edad dónde el mundo no estaba tan avanzado tecnológicamente como ahora. Pero creo que precisamente este avance en las redes muchas veces puede llegar a hacer daño a nuestra salud mental.

Se dice también que los jóvenes ya no leen ¿Pasa eso en tu círculo?