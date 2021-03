La respuesta de Marta Nieto a los comentarios machistas en la alfombra roja: "Me gustaría gritar de rabia"

La cosa no quedó solo ahí, la conversación misógina continuó con afirmaciones aún más ofensivas hacia otras mujeres: " Una que parecía un putón verbenero, llena de tatuajes...digo esta cobra macho, pero puta puta o sea seguro".

Ante esta desagradable conversación, las redes sociales se llenaron de mensajes criticando a los protagonistas y exigiendo a RTVE que borraran el directo, cosa que ya han hecho. La propia Marta Nieto también ha expresado su hartazgo ante estos comentarios machistas a solo dos días del 8M: "Me gustaría gritar de rabia", comenzaba.

"Porque no son simples comentarios. Son la muestra de la sociedad en la que vivimos , del derecho de unos a opinar sin consecuencias, y de la obligación de muchas de callar y complacer", seguía.

"Nuestros cuerpos no son para vosotros. No son para vuestro deleite, juicio o experiencias. Nuestros cuerpos son para nosotras. Cómo queramos vestir, cómo los disfrutemos, cómo los luzcamos o no es asunto nuestro, continuaba indignada.