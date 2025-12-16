El PP Alcoi ha lamentado la grabación de unas escenas sin sexo en el mausoleo del artista alcoiano con la autorización del consistorio

AlicanteEl PP de Alcoi (Alicante) ha denunciado que el ayuntamiento ha autorizado la grabación de escenas de una serie para adultos en el mausoleo de Camilo Sesto ubicado en el cementerio de San Antonio Abad. Unas escenas, que forman parte de un vídeo promocional de la serie y en las que no se ven escenas de sexo, según adelanta Información.

Los populares han calificado lo ocurrido como "una grave falta de sensibilidad hacia la memoria del artista, hacia su familia y hacia el conjunto de alcoyanos"

En un comunicado el PP de Alcoi afirma que "es absolutamente lamentable y reprobable que el gobierno municipal de Toni Francés haya permitido la grabación de una película para adultos en el cementerio municipal, y más concretamente en la tumba de Camilo Sesto, un espacio que debería ser tratado con el máximo respeto institucional, cultural y moral".

En sus redes sociales, los populares de Alcoi han mostrado una captura de la escena en la que se ve a un joven sentado en el mausoleo de Camilo Sesto, donde descansan sus restos desde hace tres meses. El capítulo, que forma parte de la tercera temporada de una serie de temática pornográfica gay. En un vídeo de ese episodio aparecen varias escenas de protagonistas entrando y saliendo del cementerio de Alcoi.

Ante la polémica, el ayuntamiento gobernado por el PSOE ha negado haber permitido la grabación de escenas porno en el camposanto, aunque ha reconocido que la "Film Office" del consistorio autorizó una solicitud para una grabación, pero sin escenas explicitas de sexo. Además, el ejecutivo ha anunciado que "reforzará la futura ordenanza para impedir producciones que vulneren la dignidad y el respeto patrimonial".