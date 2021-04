Premio Óscar al mejor maquillaje y peluquería 2021 para el español Sergio López-Rivera por 'La madre del blues'

Después de conocer el resultado, López-Rivera aseguró en una rueda de prensa virtual que espera que algún día esa circunstancia no sea un hito reseñable y tampoco sean necesarias las preguntas sobre la diversidad en Hollywood.

'Nomadland' domina los Óscar con tres premios, incluido mejor película

Finalmente las apuestas se han cumplido y 'Nomadland' se ha alzado con la estatuilla a mejor película, superando a sus rivales 'El juicio de los 7 de Chicago', 'El Padre', 'Judas And The Black Messiah', 'Minari', 'Una joven prometedora', 'Sound Of Metal' y la propia 'Mank'.