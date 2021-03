Las curiosas imágenes que nos dejaron las videollamadas de los Globos de Oro 2021

Ayer se celebró la gala de los Globos de Oro 2021, donde The Crown o Gambito de Dama acumularon la mayoría de galardones . Pero, tal vez fue la gala de entrega de premios más extraña que se recuerda. Con una alfombra roja que no existió, sin público asistente y las estrellas recibiendo sus galardones y realizando sus discursos desde sus casas, en formato videoconferencia . La pandemia del covid19 impidió que se realizara de manera convencional, como ya ocurrió con los Emmy 2020 . pero es precisamente este formato el que nos ha dado algunos momentos muy curiosos. La conexión con cada uno de los premiados, que aguardaban en la intimidad de su hogar, ha hecho que curioseemos a gusto en las salas de estar de las celebridades, que luzcan sus lujosos vestidos en sus salar de estar o que, sencillamente, recibieran el premio en pijama. Ya se la conoce como "La gala de Los Globos de Oro de Zoom" o " la gala de Los Globos de Oro en pijama" y nos ha dejado algunos momentos memorables. Repasamos aquí los más destacados:

La alfombra roja paralela

Como ya hemos dicho, no hubo alfombra roja oficial en estos Globos de Oro 2021, ya que no se permitía realizarla en ningún lugar físico por las restricciones sanitarias. Pero eso no impidió que se formara una especie de alfombra roja virtual en las redes sociales. Los nominados mostraron en us redes sociales, sobre todo en Instagram, los modelos que lucirían unos minutos después durante la gala y, lo que es mejor, mostraron los modelos que lucían en casa antes de arreglarse (o no hacerlo). Así, pudimos ver todo un catálogo de pijamas, batas y ropa de andar por casa. Como la actriz Gillian Anderson: