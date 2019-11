Rosalía lo vuelve a hacer: se encumbra en los MTV EMA Sevilla en una gala con claro acento femenino

Bien diferente fueron los momentos más rockeros de dos grandes clásicos, cómodos en su papel de dinosaurios reivindicándose ante la chavalada: Green Day -Mejor Grupo de Rock, con Billie Joe Armstrong gritando "¡Viva el rock!" al recoger el premio- enlatados con la emisión de 'Father of all' y 'Basket case' de su concierto previo de ayer sábado en Sevilla y Liam Gallagher -reconocido como Rock Icon- presentando in situ la nueva 'Once' y recuperando la vieja 'Wonderwall' de Oasis como fin de fiesta atemporal.