Muere Quino, el creador de Mafalda, a los 88 años

Cómo se gestó Mafalda

Quino contaba que la creación de Mafalda fue un encargo de una agencia de publicidad que después derivó en otra cosa que no tenía nada que ver, aunque la idea de que la protagonista debía ser una niña cuyo nombre empezara por la letra M no cambió. El autor siempre pensó que el éxito de Mafalda se debe a que los problemas que trata son universales y no han cambiado.