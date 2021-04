Los presentadores de los Oscar 2021

La gala cuenta con dos sedes en EEUU, el Dolby Theatre y la estación de autobuses de Los Ángeles Union , además han estado trabajando en incluir localizaciones en Europa, concretamente en Londres y París. "Lo hemos convertido en una especie de cóctel. Los nominados se rotarán durante toda la noche para que no excedamos el límite. Habrá color rojo en el suelo cuando pasen por Union Station", explicó Soderbergh. Si, pese a todas las facilidades, las estrellas no pueden viajar y asistir, entonces sí podrán entrar en la ceremonia por Zoom. "Esperemos no llegar a eso", dijo Soderbergh al respecto, entonces.

Condiciones para estar en la gala

"Si viaja al condado de Los Ángeles desde fuera de California, debe ponerse en cuarentena durante 10 días después de su llegada y no puede interactuar con nadie durante esos 10 días, excepto las personas de su hogar, es decir, las personas con las que vive. Si viaja al condado de Los Ángeles únicamente con fines laborales esenciales, aún así debe ponerse en cuarentena (cuando no esté trabajando) durante 10 días y no puede interactuar con personas que no sean las necesarias para realizar su trabajo esencial", advertía la Academia previamente.